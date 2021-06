La Notte prima degli esami

FEDERICO TADDIA

Federico Taddia, classe ’72, bolognese di provincia.

Giornalista, autore e divulgatore ha condotto “Screensaver” su Rai3, “Nautilus” e “Terza Pagina” su Rai Cultura, “Big Bang” su Dea Kids, “L’Altrolato” e “Monolocale” su Radio2, “Pappappero”, “L’Altra Europa” e “Terra in vista” su Radio24. Collabora ai testi di Fiorello, al programma “DiMartedì”, con il quotidiano “La Stampa” e il settimanale “Topolino”. E’ co-autore del “Il manuale delle 50 (piccole) rivoluzioni per cambiare il mondo”, di “Penso Parlo Posto”, e dei libri “Mamma posso farmi il piercing?”, scritto con Federica Pellegrini, “Perché le stelle non ci cadono in testa?” e “Nove vite come i gatti” scritti con Margherita Hack, “Perché siamo parenti delle galline?” e “Il maschio è inutile”, scritti con Telmo Pievani, e insieme a Claudia Ceroni, ha pubblicato “Fuori luogo: inventarsi italiani all’estero”. E’ appassionato di tematiche giovanili, di divulgazione scientifica, di ambiente e stili di vita, culture alternative e di storie piccole, originali e virtuose che racconta in radio, in tv e sulla carta. Conduce I PADRIETERNI su RADIO 24 - Domenica, ore 11:00 insieme a Matteo Bussola

FEDERICA CACCIOLA

Federica Cacciola è un' attrice, autrice e conduttrice. Diventa nota nel 2015 grazie a “Martina Dall'Ombra”, personaggio satirico che ha raggiunto oltre 100 mln di views sul web. Laureata in lettere e specializzata in drammaturgia all'Università Cattolica del Sacro cuore, ha conseguito il diploma in arti performative alla NYFA di New York. In televisione è stata autrice e conduttrice, insieme a Serena Dandini, del programma “Stati Generali”, in onda su Rai 3 e del precedente “La tv delle ragazze”, ed inviata fissa per due stagioni a “NEMO- Nessuno Escluso”, Rai 2. Ha fatto parte del cast del programma “Kudos”, su Rai4, e partecipato “Agorà”, su Rai3, “Le parole della settimana”, Rai 3, ed è stata autrice e protagonista del programma “Pink Different”, su Fox Life. Come attrice ha partecipato al film “Notti Magiche” di Paolo Virzì ed è tra i protagonisti della serie “Romolo+Giuly”, prodotta da Fox Italia. Nel 2018 ha pubblicato, per Mondadori, “Fake-una storia vera”, il suo primo libro. Ha condotto il “Comedy Central Tour Live”, nell'estate 2019, insieme a Gigi e Ross, ed eventi come il “TedX” di Vicenza, il Festival “L'Eredità delle Donne” a Firenze, Il “San Valentino Night” in piazza San Marco, a Venezia. E' inviata fissa del programma “Accordi e Disaccordi”, in onda in prima serata su canale Nove.