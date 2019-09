Dall’Iva alla flat tax, dal cuneo ai bonus casa: le tasse dentro e fuori dalla manovra Il taglio del cuneo fiscale è una delle misure più quotate. Poi ci sono, oltre al blocco all’aumento dell’Iva, gli incentivi alle imprese e i bonus per i lavori in casa. Niente condoni fiscali né rottamazioni di cartelle esattoriali di Cristiano Dell'Oste e Giovanni Parente

Missione impossibile. Il cantiere della prossima legge di Bilancio conferma che – per famiglie, imprese e professionisti – impostare un minimo di tax planning prima di dicembre è quasi sempre un’utopia. Quest’anno, poi, il cambio di maggioranza politica crea le premesse per un’inversione a U su molti dossier: la flat tax perde quota, rientra in gioco il taglio del cuneo fiscale, torna il pacchetto degli aiuti alle imprese che investono in innovazione.

Come sempre le novità deluderanno qualcuno e faranno felice qualcun altro. Ma per conoscere i dettagli bisognerà attendere. Proprio per questo è importante la Nota di aggiornamento al Def (Nadef), attesa per oggi, dalla quale si intuiranno alcune aree d’intervento.

Cuneo fiscale, taglio ancora tutto da scrivere

Nel “borsino” della manovra 2020, il taglio del cuneo fiscale è una delle misure più quotate. Ma anche una di quelle che potranno assumere le configurazioni più diverse. Il premier, Giuseppe Conte, ha anticipato la volontà di agire sugli oneri fiscali e previdenziali che gravano sui lavoratori. Una misura per far aumentare il “netto in busta”, insomma. Con una filosofia non dissimile dal bonus 80 euro, che pareva destinato a essere abolito e invece rimarrà. Per capire se davvero si potrà agire a tappeto sui redditi fino a 55mila euro annui (o se invece si interverrà su platee ridotte come giovani o neoassunti) tutto dipenderà dalle risorse.

Evitare l’aumento dell’Iva è addirittura una delle “ragioni sociali” del nuovo Governo. Da valutare la possibilità di ritocchi selettivi alle aliquote, che non pare riscuota grandi consensi politici ma è stata riproposta venerdì scorso da Conte. Fuori dall’agenda sembrano finire anche le possibili nuove imposte su merendine, bibite e biglietti aerei. Resiste invece l’ipotesi di un tributo sugli imballaggi di plastica.