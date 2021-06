La nuova Alitalia perde l’estate: i primi voli di Ita da ottobre

3' di lettura

L’estate ormai è perduta per Ita, la “nuova” Alitalia che ancora non ha preso forma. La curva del mini-rialzo dei passeggeri e dei ricavi nei cieli italiani, anche se il traffico resta ampiamente sotto i livelli pre-Covid (-81% in maggio), viene intercettata dai concorrenti stranieri.

La vecchia compagnia arranca. Pochi voli, pochi soldi in cassa, buste paga in ritardo ormai fisiologico. Per il terzo mese consecutivo in giugno c’è un ritardo dei pagamenti. I tre commissari, Giuseppe Leogrande, Gabriele...