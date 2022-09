La nuova architettura scalabile

Il nuovo modello elettrico MG porta in dotazione la piattaforma MSP (Modular Scalable Platform) della casa madre Saic Motor: un'architettura scalabile per trazione elettrica completamente nuova adatta per veicoli dal segmento A al D, per suv e sportive.

Le dimensioni di MG4 Electric sono compatte: lunga poco più di 4 metri, larga 1,84 metri, alta 1,5 metri e con un passo di 2,7 metri. Il bagagliaio ha una capacità di 363 litri.