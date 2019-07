La nuova Bce di Lagarde e i legami con Mario Draghi

Come superesperta invece degli aiuti esterni ai Paesi in difficoltà, avendo guidato l’Fmi per otto anni, questo suo specifico know-how servirà ad oliare al meglio sia il meccanismo mai finora utilizzato delle Omt (gli acquisti da parte della Bce sul mercato secondario di titoli di Stato di un Paese che ha ottenuto una linea di credito precauzionale presso il Mes, meccanismo di stabilità europeo) sia il rapporto tra la Bce e il Mes dopo la recentissima riforma di quest'ultimo. E resta da vedere se sotto la sua guida la Bce si aprirà di più al ruolo di prestatore di ultima istanza.

Lagarde è spiccatamente e chiaramente pro-euro e pro-eurozona (una caratteristica che contraddistingue e sempre segnerà tutti i membri del Board della Bce) ed è apprezzata in alcuni ambienti anche per le sue doti di crisis manager: in questo, il suo profilo si avvicina a quello di Mario Draghi, con il quale si dice abbia un solido rapporto di stima reciproca. Un rapporto che potrebbe proseguire dal primo novembre, anzi non è escluso che diventi più stretto dopo che la Lagarde si sarà insediata in Bce, assicurando così soprattutto agli occhi dei mercati la continuità dell’era Draghi.

Lagarde la discontinuità e la comunicazione

Lo stile della comunicazione della Banca centrale europea, dunque una questione di forma, è prevedibile che cambierà dopo l’uscita di scena di Mario Draghi: non tanto perché sarà per la prima volta una donna a guidare questa giovane banca centrale che ha appena compiuto venti anni. Ma soprattutto perché Lagarde passa per essere una campionessa non solo di nuoto ma anche di comunicazione. E non c’è niente di peggio di un banchiere centrale che di questi tempi non riesca a farsi ben capire dai mercati, e questo rischio con Lagarde non si dovrebbe correre. In quanto alla sostanza, la Bce resta un organo collegiale formato da 26 superesperti di politica monetaria e di economia: metterli d'accordo sarà una delle grandi sfide per Christine Lagarde.