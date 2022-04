La nuova berlina Eqe apre la strada a sei Mercedes Bev

Ascolta la versione audio dell'articolo

Sono sette i modelli elettrici della serie EQ che la Mercedes lancerà quest’anno e saranno prodotti in sette stabilimenti europei, americani e asiatici. È questa la punta dell’immenso iceberg di novità che Daimler sostiene con i 60 miliardi di euro destinati alla road-map dell’elettrificazione. Un piano con cui il gruppo tedesco punta a coprire entro il 2030 più della metà delle vendite con vetture e mezzi commerciali leggeri a trazione elettrica, quindi con powertrain ibridi plug-in o elettrici puri. In questa strategia ha un ruolo primario il sub brand EQ che si affianca all’high-performance AMG e all’iper-lussuoso Maybach, per accompagnarli nella transizione verso la mobilità a zero o bassissime emissioni. Il processo prende forma attraverso la riconversione degli stabilimenti, la produzione di powertrain elettrici a flusso assiale ad alte prestazioni figli dell’acquisizione dell’inglese Yasa, di batterie ad alta densità sviluppate con SilaNano e allo stato solido con ProLogium che richiedono impianti dedicati. Naturalmente, in questo percorso si inseriscono anche nuove architetture modulari. Dopo la Eva2 destinata ai modelli di grossa taglia arriveranno nel 2025 la Mma che manderà in pensione la Mfa2 delle attuali vetture compatte e uno skateboard per i veicoli commerciali leggeri.

La prima Mercedes full-electric del 2022 è la berlina EQE, che si basa sulla piattaforma Eva2 come la EQS, la prima limousine nativa elettrica del mondo. Il suo arrivo precede quello dei suv EQE ed EQS e, se tutto filerà liscio, dell’off-road duro e puro EQG, l’erede a batteria della classe G. A questo drappello si aggiungerà anche l’urban-suv elettrico del brand Smart anticipato dal Concept#1 realizzato su un’architettura dedicata e, molto probabilmente, un nuovo van.

Il prototipo del suv Smart#1

La EQE è una classe E a zero emissione e una EQS in scala un po’ ridotta, in quanto è lunga 4,95 metri. La EQE eredita dalla sorella maggiore lo stile della carrozzeria, che è caratterizzata dal profilo filante quasi da coupé a quattro porte, la presentazione dell’abitacolo che può essere dominata dallo spettacolare Hyperscreen lungo 1,41 metri. È un pannello che percorre la plancia racchiudendo i display della strumentazione, del sistema d’infotainment MBUX con un elevata intelligenza artificiale e quello dedicato al passeggero anteriore. Ma non è tutto, perché la EQE imbarca anche altre avanzate tecnologie come il retrotreno sterzante, le sospensioni pneumatiche adattive, la batteria da 90 kWh a ridotto contenuto di cobalto, materiale assai inquinante, che si ricarica con impianti da 22 kW in quattro ore e mezza e all’80% con centraline da 170 kW in mezz’ora. Quest’ultima, come il resto della vettura, può fruire di aggiornamenti OTA per essere sempre allo stato dell’arte, promette un’autonomia di 660 chilometri nel caso della versione 350+ monomotore da 292 cavalli e di 530 chilometri in quello della bimotore AMG 43 4Matic con 476 cavalli, a trazione integrale elettrificata. La EQE 350+ debutta nella versione Launch Edition, con un outfit personalizzato e un ricco equipaggiamento, ed è in vendita a 93.000 euro, mentre la variante targata AMG costa 116.000 euro.

La via della mobilità a emissioni zero, per il momento, viene affiancata da quella dell’elettrificazione basata sull’ibrido plug-in, utilizzato per la prima volta in casa AMG per la AMG Gt 63S E Performance, in vendita a 203.000 euro. La vettura poggia su un’inedita architettura destinata anche all’ottava generazione della roadster SL che combina acciaio, magnesio e fibre composite ed è spinta da un sistema con 843 cavalli e una coppia che supera i 1.400 Nm. Il powertrain è formato da un V8 biturbo di 4 litri e da un’unità elettrica che aziona solo il retrotreno. La batteria agli ioni di litio ad alta efficienza da 6,1 kWh è stata sviluppata dal team di F1 e pesa appena 89 kg.