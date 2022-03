La nuova busta paga in 5 domande e risposte

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

1 - Come impatta il nuovo assegno unico sulle buste paga di marzo?

A partire da questo mese l’assegno unico è stato erogato dall’Inps a chi ne ha fatto richiesta entro fine febbraio, andando a sostituire le altre misure di sostegno alle famiglie con figli a carico, a prescindere dall’occupazione dei genitori (dipendenti, autonomi, disoccupati, incapienti).

Per i genitori lavoratori dipendenti, dunque, dalle buste paga di marzo spariscono alcune voci: oltre al “vecchio” Assegno al nucleo familiare (Anf), anche la detrazione per i figli a carico minori di 21 anni (incluse le maggiorazioni per figli minori di tre anni e per quelli con disabilità) e la detrazione per famiglie numerose. In più vengono cancellati altri aiuti erogati dall’Inps, come il premio alla nascita (o adozione) e il bonus bebè. Resta vivo il bonus nido.

2 - Le modifiche in busta paga valgono anche per chi non ha chiesto l’assegno?

Sì, queste voci vengono eliminate per tutti. Le somme che prima erano riconosciute o anticipate dal datore di lavoro in busta paga vengono infatti “assorbite” definitivamente dal nuovo assegno unico, anche per chi ancora non lo ha richiesto.

3 - Vengono cancellate tutte le detrazioni per i familiari?

No. Restano la detrazione per il coniuge a carico e quella per i figli a carico con età uguale o superiore a 21 anni. Inoltre, per i figli under 21 – anche se non spettano più le detrazioni per figli a carico – continuano a valere detrazioni e deduzioni previste per oneri e spese sostenute nel loro interesse.

4 - Oltre a quelle per i carichi di famiglia, ci sono altre modifiche nei cedolini?

Sì, sulle buste paga impatta anche la nuova Irpef: cambiano le aliquote (che passano da cinque a quattro scaglioni); sparisce il bonus Renzi-Gualtieri di 100 euro, assorbito nella detrazione per lavoro dipendente con l’eventuale aggiunta del trattamento integrativo per i lavoratori incapienti; si alleggerisce il prelievo contributivo (per il 2022 c’è la decontribuzione dello 0,8 per cento).