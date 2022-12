La nuova cattedra BNL BNP Paribas e Luiss Guido Carli: un ponte per l'Europa

Ascolta la versione audio dell'articolo

3' di lettura

La cooperazione tra paesi, l'interdipendenza economico-commerciale, le strette connessioni politiche tra le varie componenti di quel grande disegno progettuale che chiamiamo “Europa”: queste le principali tematiche che saranno affrontate dalla cattedra “BNL BNP Paribas in European Relations” della Luiss Guido Carli, assegnata al professor Marc Lazar, storico francese di fama mondiale e Presidente della Luiss School of Government.



La nuova Chair è stata presentata oggi, mercoledì 23 novembre, presso l'Ambasciata di Francia a Roma, in occasione dell'ultima tappa della quinta edizione dei “Dialoghi italo-francesi per l'Europa”, iniziativa, creata nel 2018 dalla Luiss Guido Carli e Sciences Po di Parigi, in collaborazione con The European House – Ambrosetti.



L'appuntamento celebra, inoltre, l'anniversario del Trattato tra la Repubblica Italiana e la Repubblica francese per una cooperazione bilaterale rafforzata, con un incontro dal titolo “Il Trattato del Quirinale e il suo impegno nei confronti delle giovani generazioni”. Lo storico accordo, firmato il 26 novembre 2021, ha posto al centro i giovani, futuri leader internazionali, incoraggiandone la mobilità, introducendo il servizio civile italo-francese e favorendo un maggiore scambio tra ricercatori ed università, allo scopo di costruire le basi per una vera cittadinanza europea.



Gli obiettivi del Trattato del Quirinale coincidono con quelli perseguiti dalla Luiss che ambisce a rafforzare una piattaforma culturale europea ed internazionale, consolidando le partnership già esistenti tra le istituzioni accademiche. Solo con la Francia, l'Università intitolata a Guido Carli ha all'attivo decine di programmi di doppia laurea e partnership strutturate, progetti di mobilità per PhD e programmi di ricerca.



“I Dialoghi Italo-francesi rappresentano una chiara testimonianza della diplomazia culturale di cui le nostre Università sono attori-chiave. In questo senso, la nostra priorità è promuovere ponti tra Paesi, offrendo ai nostri studenti una formazione internazionale, interdisciplinare e con una forte visione europea. La nuova cattedra in European Relations, grazie alla lungimiranza e al sostegno di un partner strategico come BNL BNP Paribas, si inserisce esattamente in questa dimensione” ha commentato la Vice Presidente Luiss, Paola Severino.