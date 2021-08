La nuova corsa ai titoli governativi: frena la crescita globale?

Le ragioni del calo dei rendimenti possono essere solo parzialmente spiegate da fattori contingenti quali la ridotta offerta di titoli governativi durante il periodo estivo: in queste settimane l'emissione di nuovi titoli (soprattutto Bund tedeschi) è ai minimi annuali.

I fattori strutturali pesano maggiormente. Innanzitutto il ritmo della ripresa economica è molto più lento rispetto agli USA: ci si attende un recupero pieno del PIL a livelli pre-pandemici soltanto nel secondo trimestre 2022 quando l'economia USA ha già superato i valori pre-recessione di inizio 2020.

La linea di azione della Bce

Poi ci sono le mosse della banca centrale. Se in USA si discute sul timing del futuro tapering dello stimolo monetario e nel resto dei Paesi industrializzati (Canada, Australia, Svizzera, Giappone) è iniziato attivamente il ritiro delle misure espansive, in Europa qualsiasi decisione in tal senso sembra allo stato attuale impossibile, nonostante le prese di posizione sempre più vocali dell'ala dei falchi della Banca Centrale Europea (BCE).Nel corso del 2020 la BCE ha mostrato di avere uno strumento efficace nel contenere movimenti indesiderati dei tassi di interesse governativi: il programma pandemico di acquisto titoli (Pandemic Emergency Purchase Programme). Lanciato nella seconda metà di marzo 2020, in poche settimane è arrivato a rappresentare l'80% di tutti gli acquisti netti di assets settimanali effettuati dalla BCE con valori superiori ai 35 miliardi di € per diverse settimane. Dopo il picco primaverile il ritmo si è assestato mediamente intorno ai 20 miliardi settimanali lordi, con un lieve incremento di 2-3 miliardi a partire dalla primavera 2021. Ad inizio agosto 2021 gli acquisti totali del programma hanno raggiunto i 1280 miliardi di € e si stima che per marzo 2022 si possa arrivare intorno ai 1.700 miliardi, lievemente al di sotto del limite massimo previsto di 1.850 miliardi (cfr. Figura 5).

BCE - PANDEMIC EMERGENCY PURCHASE PROGRAMME (PEPP) Gli acquisti settimanali(lordi e netti) di assets da parte della BCE nell’ambito del programma PEPP

Figura 5

Il vantaggio del PEPP è stata la completa flessibilità nella determinazione del livello di acquisto necessario per ogni Paese e la rapidità di modifica ed esecuzione dei piani di acquisto settimanali, su cui il board ha avuto pieno controllo. Il PEPP è stato più efficace rispetto ad altri schemi di acquisto più standard come il PSPP per frenare tempestivamente le tensioni sul mercato secondario.Ad oggi non esiste una vera exit strategy dal PEPP: la data fissata di marzo 2022 resta puramente indicativa e molti analisti convergono su un'ulteriore estensione della durata e del limite massimo di titoli acquistabili almeno fino all'estate 2022. Di sicuro l'avvio della discussione sulla strategia di uscita è stato posticipato da settembre a dicembre 2021 ed è plausibile che l'ultimo trimestre 2021 veda un ulteriore piccolo incremento dei titoli acquistati settimanalmente.Di recente il presidente della Bundesbank Weidmann ha insistito di nuovo sulla necessità di agire riducendo la portata dello stimolo monetario in risposta alla crescita a breve termine dell'inflazione e senza tenere conto delle possibili ripercussioni negative sui costi di rifinanziamento dei debiti pubblici dei Paesi membri. La sua osservazione è però passata sostanzialmente inosservata sui mercati.La view del mercato è chiara: se anche la ripresa economica globale verrà più o meno agganciata dall'Europa, la grande anomalia dei tassi di interesse negativi resterà ancora a lungo.

Marcello Minenna, Direttore Generale dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli@MarcelloMinennaLe opinioni espresse sono strettamente personali