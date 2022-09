La nuova derivazione rafforzata incrocia le scelte delle micro imprese

Le questioni aperte

Restano due interrogativi che richiedono una soluzione interpretativa.

1 In primo luogo, il fatto che la norma faccia riferimento alla forma ordinaria del bilancio esclude la scelta per la forma abbreviata ex articolo 2435-bis del Codice? Dal punto di vista letterale non vi è dubbio che venga citata solo l’opzione a favore del bilancio in forma ordinaria. Ma guardando alla genesi della modifica dell’articolo 83 del Tuir potrebbe aprirsi uno scenario diverso. Infatti, se il punto di partenza sono le holding, è certo che queste società possono redigere il bilancio anche in forma abbreviata (pur completato con la relazione sulla gestione), per cui le due “forme maggiori” di redazione del bilancio vengono in qualche modo parificate dal legislatore civilistico: il che potrebbe indurre, con un innegabile “sforzo interpretativo”, a ritenere che anche per quello fiscale la scelta del bilancio abbreviato sia compatibile con la derivazione rafforzata.

2 In secondo luogo, esiste un lasso temporale da rispettare per l’esercizio dell’opzione? Sotto il profilo degli adempimenti pare certo ritenere che l’opzione venga espressa tramite comportamento concludente, ma ciò che resta incerto è il perimetro temporale della scelta. Il legislatore non sembra individuare un lasso temporale minimo di efficacia dell’opzione, per cui sembra legittimo ipotizzare che la Srl micro impresa possa in un esercizio redigere il bilancio in forma ordinaria e in un altro redigerlo in forma semplificata: la derivazione rafforzata sarebbe così applicata ad anni alterni, generando non pochi problemi circa le conseguenze fiscali.

Il caso del lease back

La plusvalenza che deriva dalla cessione del bene strumentale alla società di leasing è iscritta a conto economico nel momento del realizzo e poi ripartita con la tecnica dei risconti passivi in base alla durata del contratto di leasing stipulato contestualmente alla cessione. L’imputazione per quote della plusvalenza non è mai stata, in passato, riconosciuta quale procedura corretta in ambito fiscale (si veda la circolare 38/E/2010), dovendosi applicare, quale massima rateizzazione della stessa plusvalenza, il quinquennio di cui all’articolo 86 del Tuir. Tuttavia, con la risoluzione 77/E/2017, proprio appellandosi al principio di derivazione rafforzata, l’Agenzia ha cambiato opinione ritenendo che la quota di plusvalenza imputata a bilancio sia anche quella fiscalmente rilevante.

Resta da capire se la redazione del bilancio ordinario sia sufficiente nell’anno di realizzo della plusvalenza o sia da confermare – come sembrerebbe – per tutte le annualità interessate dalla rateizzazione civilistica.