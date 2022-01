La nuova Discovery pronta a sfidare Netflix e Disney sullo streaming

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Non è dirigente da mezze promesse, David Zaslav. Soprattutto quando si tratta della nascente “Warner Bros. Discovery”, che unisce la sua Discovery con la WarnerMedia scorporata da AT&T. «L’approvazione da parte della Commissione europea è una pietra miliare verso il completamento della transazione», ha detto il chief executive in pectore del neo-colosso dei media. «Siamo più vicini alla creazione di una società dello spettacolo di qualità, che sarà tra i principali investitori al mondo in contenuto...