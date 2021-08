La nuova emergenza Covid-19 frena la crescita cinese

2' di lettura

Tornano i contagi, un elemento in grado di compromettere la ripresa dell’economia di Pechino che già a luglio registra gli stessi livelli dell’attività industriale del mese di febbraio 2020. Il PMI manifatturiero è a 50.4 contro i 50.9 di giugno, contro le previsioni di 50.8. L’indice del settore non manifatturiero è a 53.3, contro i 53.5 di giugno. L’attività industriale si è sviluppata al ritmo più basso da 17 mesi a questa parte. Tanti i fattori implicati: costo delle materie prime, alluvioni da record, taglio alle emissioni inquinanti. Ce ne è abbastanza per incidere a sufficienza sullo sviluppo della seconda economia mondiale.

L’orologio torna a 17 mesi fa

La Cina è alle prese con una nuova ondata di contagi con epicentro Nanchino, sembra a causa di arrivi dalla Russia che avrebbero portato con sè nel Paese la variante Delta. Già si profila un approccio tolleranza -zero con lo slittamento dell’apertura delle scuole.

I dati sulla crescita economica diffusi dall’istituto di statistica presentano un quadro di rischi ben precisi, aggravati dalle alluvioni da record e anche dalle misure decise per tenere a bada l’inquinamento.

Morale: a luglio il Purchasing Managers’ Index (PMI) non manifatturiero è passato a 53.3 in luglio, da 53.5 del mese precedente. Il manifatturiero è sceso a 50.4 a luglio da 50.9 di giugno. Che i livelli siano rimasti sopra quota 50, limite che separa crescita da contrazione, a questo punto non è, di per sè, consolante.

Gli ordini per l’export rallentano

il sottoindice PMI per la produzione è sceso a 51,0 da 51,9 di giugno, a causa della manutenzione delle attrezzature e delle condizioni meteorologiche estreme.