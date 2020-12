La nuova Europa post pandemia e quella solidale di Parrillo

Nel 1995, il ministro delle Finanze tedesco Theo Waigel propose l’adozione di un Patto di stabilità per cancellare il principio di flessibilità introdotto da Carli e Parrillo che reputavano «assurdo» che le condizioni di finanza pubblica di una nazione fossero valutate in termini di punti percentuali prestabiliti rispetto al Pil, senza considerare le condizioni dell’economia e rifiutando la rigidità voluta dalla Germania, che considerava quei parametri inderogabili per l’adozione dell’euro. L’interpretazione dell’articolo 104 lettera c permise all’Italia di entrare nell’eurozona sin dall’inizio. Ma, inserito in due risoluzioni politiche nel Consiglio europeo del dicembre del 1996, il Patto fu adottato nel vertice di Amsterdam del giugno del 1997.

Per Parrillo, la sua l’approvazione rappresentò una specie di disputa filosofica tra Germania e Francia – che chiese e ottenne l’aggiunta del termine «crescita» nella sua definizione – unite nell’ortodossia monetarista e nel feticismo dei conti pubblici e che si autocandidavano a essere i pilastri dell’Unione. Ma che si scontravano tra una visione di una Europa solidale e democratica, voluta dal presidente francese Jacques Chirac, e quella più rigida e tecnocratica del cancelliere tedesco Helmut Kohl, visione che determinò anche la creazione di una Bce a immagine e somiglianza della Bundesbank. Chirac, a giudizio di Parrillo, riuscì a salvare il primato della politica, rivendicando, all’epoca, alla discrezionalità del Consiglio europeo il potere di gestire le regola per i disavanzi eccessivi. Perciò, egli si oppose sempre a una concezione dell’Europa, sostenuta da non pochi economisti, incentrata su una «cooperazione senza egemonia» e ricordava quando, proprio nel 1992, anno dell’approvazione del Trattato di Maastricht, l’Italia fu lasciata sola nella svalutazione della lira e costretta ad abbandonare lo Sme, allorquando la Bundesbank corse in aiuto della Francia. Azione che sanciva la stretta intesa franco-tedesca nel dare avvio a una moneta unica limitata a una piccola Europa, con la partecipazione di Lussemburgo, Belgio e Olanda, progetto mai abbandonato dalla Germania di una Unione monetaria a due velocità o, come sosterranno nel 1994 Wolgfang Schauble e Karl Lamers, a geometrie variabili, che escludeva, Italia e Spagna.

In più occasioni sia Chirac che Kohl ribadirono che la realizzazione della moneta unica sarebbe dovuta procedere parallelamente al consolidamento dell’asse franco-tedesco e, in quell’ottica, caldeggiavano la logica dell’opting in, secondo la quale potevano procedere all’integrazione solo gli «Stati in grado di farlo», perché, come affermava Hans Tietmeyer, presidente della Bundesbank negli anni 90, «la Germania non era disposta a aiutare nessuno».

Parrillo si oppose al progetto di una Unione a due velocità e doppia circolazione dell’euro, che attraverso un cambio più debole per i Paesi del Sud ne avrebbe causato non poche criticità, a vantaggio degli Stati del Nord, in linea con la filosofia unitaria di Konrad Adenauer, Robert Schuman e Alcide De Gasperi che nel preambolo del trattato istitutivo della Ceca dichiararono che la costruzione dell’Europa doveva fondarsi su una solidarietà di fatto e su basi comuni di sviluppo economico.

Il volume di Rita Mascolo è l’occasione, attraverso gli studi di Francesco Parrillo, per ricostruire l’architettura dell’Ue, con i suoi valori e con i suoi errori, nella seconda metà del 900, Unione che ha dimostrato di essere un riferimento imprescindibile nel processo di globalizzazione della solidarietà.