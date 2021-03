La Nuova Fiat 500 Elettrica premia chi guida eco-sostenibile

2' di lettura

L'icona green di Stellantis, il nuovo cinquino a batteria si è programmato per premiare gli stili di consumo ecologico, con punti da spendere in eco-store dove trovare prodotti ecosostenibili, come accessori di moda e design. Il brand, inoltre, regala ulteriori premi digitali ai 500 driver più eco-friendly in 13 Paesi europei, da scegliere tra produttori quali Amazon, Apple Music, Netflix, Spotify o Zalando. Si tratta del primo programma di fedeltà che nel settore automotive non per chi acquista l'auto, ma per chi ha un comportamento più ecorispettoso.

Il programma ideato dalla start up Kiri Technologies

Kiri è il nome giapponese che sta per la Paulonia, una pianta di origine asiatica, nota perchè assorbe CO2 fino a dieci volte di più rispetto agli altri alberi, ma è anche il nome della start up Kiri Technologies, fondata nel Regno Unito nel corso del 2020 da Mauro Di Benedetto, Luca Rubino e Kai Schildhauer, con una mission che si propone di accelerare tutti i comportamenti più in sintonia con l'ambiente a bordo, come il programma di fedeltà della Nuova 500 elettrica.

Loading...

Come aderire? Basta scaricare l'app dedicata

Per aderire al programma, basta semplicemente scaricare l'app dedicata, attraverso la quale si può verificare, in tempo reale, quanto si è guadagnato. Per esempio, se si percorrono 10.000 km si ottengono 7.500 kiri che di fatto sono equivalenti a 150 euro da spendere successivamente in un marketplace creato per l'occasione e a cui si possono aggiungere altri 100 euro da utilizzare per degli altri servizi digitali e destinati ai 500 driver più ecosostenibili.

Un guida sempre eco-sostenibile con il cinquino

Con questo programma, la Nuova 500 si propone oltre che come icona dello stile italiano, anche come l'auto che offre un nuovo modo di vivere a bordo. Un percorso di e-Mobility nell'ambito dell'innovazione che ha portato a inventare la Kiri Technologies un'idea innovativa e molto semplice visto che premia le abitudini delle persone che rispettano l'ambiente. Con l'obiettivo di associarli alle caratteristiche della Nuova Fiat 500 che è l'ambasciatrice dell'innovazione tecnologica all'interno di Stellantis oltre che nel settore della mobilità elettrica.