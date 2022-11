La nuova Fiat elettrica dal 2024 in Nord America

La Fiat 500 elettrica esposta in anteprima al Salone di Los Angelese anticipa il debutto sul mercato americano previsto nel 2024. Ad annunciarlo è stato il ceo del brand italiano di Stellantis Olivier Francois. Ad accompagnare l'evento le tre 500 one-off firmate rispettivamente da Armani, Kartell oltre che Bulgari, tre eccellenze del made in Italy per altrettante 500 che riflettono l'artigianalità, la creatività e la raffinatezza italiana. Tre modelli che rappresentano le tre anime del cinquino a batteria in linea con la visione sempre più sostenibile del brand Fiat.

