La nuova Ford Mustang è la regina della rassegna

Si è fatta attendere, la nuova Mustang, tanto che Ford non l’ha svelata se non alla vigilia dell’apertura al pubblico del Salone di Detroit ma non ha deluso i tanti appassionati che l’attendevano. Rinnovatasi da cima a fondo con grandi passi in avanti tanto per la dinamica di guida che per il design soprattutto degli interni a cui si aggiunge la dotazione tecnologica che ha prese in prestito dalla versione elettrica Mach-e. Da segnalare che il nuovo modello segnerà il ritorno di Mustang alle competizioni dal 2024: infatti debutteranno sui tracciati di tutto il mondo le varianti GT3 e GT4 realizzate da Ford in collaborazione con specialista canadese Multimatic.

