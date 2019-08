La nuova frontiera mondiale del vino? È in Bhutan La storia di un imprenditore californiano appassionato di vini che ha scoperto un territorio vergine nel remoto paese asiatico con colline dolci e una buona esposizione, microclima perfetto per la viticoltura, e costi risibili. Ha già piantato il primo vigneto di uva merlot e chardonnay scommettendo sulla qualità di Riccardo Barlaam

4' di lettura

DAL NOSTRO CORRISPONDENTE

NEW YORK - Michael Juergens ha due passioni: il vino e la corsa. Californiano, 49enne, fisico asciutto, tatuato, partner in una società di consulenza globale ha raccontato a Bloomberg di essere diventato un wine lovers da ragazzo, per caso, quando in garage il padre gli fece assaggiare un sorso di Gattinara da un bicchiere di plastica: vino rosso nobile, rotondo e pieno prodotto nelle Colline Novaresi. L'anno era il 1975. E quel sapore sconosciuto ai più all'epoca gli ha cambiato la vita perché da quel momento in ogni viaggio in Europa ha sempre cercato cantine o aziende vitivinicole da scoprire. A caccia di un sapere fatto di cultura del territorio, tempo, equilibrio, rispetto della naturalità e tutela dei paesaggi e che porta alla fine al valore delle produzioni, dei migliori vini, talvolta sconosciuti, veri e propri tesori, di Italia e Francia.

Il giovane californiano si appassiona ai vini tanto da iscriversi a un corso per diventare Master of Wine, con il sogno di avviare prima o poi la sua azienda vitivinicola da qualche parte in California.

Al vino si è aggiunta la corsa. Sorta di Forrest Gump, Juergens scopre il piacere della corsa di distanza e comincia a fare le maratone con ogni volta l'obiettivo, comune a molti runners, di concluderne una nuova da qualche parte nel mondo. Tre anni fa, nel febbraio 2016, partecipa alla prima maratona internazionale nel Regno del Bhutan. Piccolo paese alle pendici dell'Himalaya, tra la regione autonoma cinese del Tibet e l'India. Neanche un milione di abitanti, tra i meno popolati al mondo, famoso per la lontananza dalla modernità e dai suoi mali, la mancanza di corruzione e per la bonarietà dei suoi abitanti. Il re del Bhutan qualche anno fa al calcolo del Prodotto interno lordo, che è tra i più bassi al mondo, ha aggiunto un parametro che misura la Felicità nazionale (Gross national happiness).

Uno dei primi vigneti piantati in Bhutan la scorsa primavera (credit Bhutan Wine)

Juergens corre la sua maratona tra le colline del Bhutan e viene folgorato come san Paolo sulla via di Damasco: trova quello che cerca, il sogno rimasto chiuso da qualche parte dentro di sé, per anni, di creare una sua azienda agricola per produrre vino ma in questa terra lontana e vergine, dove il vino non esiste. Scopre colline, terrazze, terreni ben esposti ideali per far crescere i vitigni.

Alla cerimonia di premiazione della maratona chiede agli organizzatori: “Dove sono i produttori di vino del Bhutan?”. La risposta è che non ci sono, non esistono. Nessuno ci ha mai pensato. Torna a casa negli Stati Uniti e continua a ripensare a quella scoperta: “Sorridevo dentro di me perché era come se avessi scoperto un tesoro. Ho deciso di partire per realizzare il mio sogno di winemaker non in California ma nel Sud dell'Asia”.