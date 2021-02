La nuova frontiera dei trasporti: Silaw apre un dipartimento di tecnologie hyperloop

Secondo Alberto Gava, avvocato esperto di Diritto Civile e Societario e partner di Silaw, “è in atto un vero cambiamento nel mondo dei trasporti, prende forma un nuovo modo di pensare il rapporto spazio-tempo. Hyperloop sta guidando questa trasformazione e noi di Silaw abbiamo sentito l'obbligo di sostenere questo progetto per supportare al meglio tutte le scelte che consentano di applicare nuove e rivoluzionarie tecnologie nel nostro Paese, seguendo le strade previste dalla legge e dalle normative ma anche proponendo paradigmi e soluzioni innovative”.

Il nuovo Dipartimento “sarà un centro di aggregazione di competenze multidisciplinari – sottolinea Dario De Blasi, avvocato esperto di Diritto Amministrativo e partner di Silaw – Le nuove tecnologie, specie se applicate in settori nevralgici come quello delle infrastrutture e dei trasporti, devono essere supportate da un lavoro continuo di formazione e di aggiornamento anche sul profilo giuridico. Per questo abbiamo scelto le migliori risorse professionali a sostegno di questo importante progetto e altre ne aggregheremo. Il Dipartimento Tecnologie Hyperloop sarà anche un centro studi per lo sviluppo delle proposte legislative e normative, in tema di mobilità sostenibile, a supporto del Green Deal.”

L'annuncio è avvenuto durante un incontro che si è svolto nella sede Silaw di Bologna, in collaborazione con Zefyro società finanziaria di sviluppo che fa capo al Dott. Alessandro Tempera, dove Andrea Minerdo, Chief Revenue Officer di Hyperloop Italia e Bibop Gresta hanno illustrato i dettagli del progetto Hyperloop per l'Italia a una platea attenta di imprenditori e investitori.

Hyperloop Italia e' una Start Up ad alto contenuto innovativo, e nasce da un impegno diretto da parte di Bibop Gresta, fondatore da Hyperloop Transportation Technology (HTT). La HTT californiana è la prima società al mondo a sviluppare la tecnologia Hyperloop. Fondata nel 2013 da Bibop Gresta ed altri partners, HyperloopTT conta un team globale di più di 800 ingegneri, creativi ed esperti in tecnologia suddivisi in 52 team multidisciplinari e con 50 partners tra aziende e università. Con sede a Los Angeles (CA), HyperloopTT ha uffici in Nord e Sud America, in Medio Oriente ed Europa. In l'Italia, Bibop Gresta e il suo team sono già al lavoro numerosi progetti. Hyperloop Italia è la prima società al mondo che ha ottenuto licenza in esclusiva per la realizzazione del progetto Hyperloop in Italia.

Silaw dispone di una squadra di professionisti altamente qualificati, grazie alle sue esperienze multidisciplinari, riesce a essere interlocutore unico nella gestione di problematiche aziendali, agevolando società e imprese nella gestione del proprio business. Ha sedi in Roma a Palazzo Grazioli, a Bologna, Milano e Palermo.