La nuova generazione di Tableau: l’analisi alla portata di tutti con l’AI generativa

Sono passati due decenni da quando Tableau cominciava la sua rivoluzione, basata sull’idea che tutti potessero trarre vantaggio dalla visualizzazione e analisi dei dati per prendere decisioni rapide e consapevoli. Una trasformazione che non si è mai fermata, come testimonia il Magic Quadrant 2023 di Gartner per le piattaforme di analisi e business intelligence, dove Salesforce Tableau è stato riconosciuto come Leader in questa categoria per l’11esimo anno consecutivo.



Verso un mondo data-driven

La rivoluzione cominciata vent’anni fa non ha perso lo slancio e il carattere innovativo che contraddistingue l’evoluzione di Tableau. In un mondo data-centrico, Tableau ha continuato a spingere sui temi della data culture e democratizzazione degli analytics, coinvolgendo una community di 2,5 milioni di utenti e appassionati oggi più viva che mai. La DataFam, la più grande community al mondo sulle tematiche di analisi dei dati, ha accolto e testato con entusiasmo le oltre 100 nuove funzionalità introdotte nell’ultimo anno. Un presente dal sapore di futuro, segnato dall’avvento dell’Intelligenza Artificiale e delle tecnologie in Cloud.



L’analisi alla portata di tutti con l’AI generativa

Il futuro è adesso. I recenti progressi nella tecnologia AI e la crescente domanda di insight basati sui dati stanno trasformando le aziende in modi senza precedenti. La nuova generazione di Tableau è in grado di trasformare le modalità in cui il lavoro viene svolto, rendendo esponenzialmente più facile poter attingere a immense quantità di dati affidabili. Il tutto senza la necessità di conoscere linguaggi di programmazione o tecniche analitiche avanzate. Un’innovazione che permette di ampliare ulteriormente la platea di utenti in grado di sfruttare il potere dei dati, avvicinando Tableau all’obbiettivo della sua missione originaria. Le novità si chiamano Tableau AI, Tableau Pulse ed Einstein Copilot for Tableau annunciato durante Dreamforce 2023.



Il primo utilizza l’AI generativa per comprendere i dati e interagire con loro. La tecnologia GPT traduce le interrogazioni umane in database query. Man mano che lo utilizziamo Tableau AI apprende quali tipi di domande vengono poste dalle persone, diventando sempre più intelligente e accurato nelle risposte. I risultati delle query possono essere visualizzazioni o trasformarsi in storie comprensibili a tutti grazie a Data Stories. Lavorare con Tableau AI è come avere accanto un collega virtuale. Più tempo trascorri con lui collaborando e condividendo conoscenza, più lui collabora e ti aiuta a trovare soluzioni più affidabili rispetto a quando lavori da solo.



Basato su Tableau AI, Pulse mostra gli insight sia in linguaggio naturale che in formato visivo, in modo che chiunque possa ottenere le informazioni di cui ha bisogno. Inoltre, grazie a strette integrazioni con strumenti di collaborazione come Slack o email, gli utenti possono interagire e condividere direttamente nel loro consueto flusso di lavoro.



Durante il recente Dreamforce (l’evento mondiale di Salesforce che si tiene tutti gli anni a San Francisco), l’azienda ha lanciato Einstein Copilot, di fatto un assistente virtuale dotato di intelligenza artificiale generativa disponibile per ogni applicazione Salesforce. Einstein Copilot sarà disponibile anche per Tableau. Grazie a Einstein Copilot for Tableau, gli utenti possono esplorare visivamente i loro dati e fare approfondimenti più rapidamente. L’Assistente AI automatizza l’accuratezza dei dati, generando calcoli e descrizioni dei metadati, e segue le best practice per supportare nella creazione di dashboard che permetteranno di intraprendere azioni in relazione agli insight.



Il futuro è in cloud

Ogni azienda, in qualunque settore e dipartimento, è una società di dati ma non tutte sanno come ricavarne informazioni utili. Poter attingere a KPI aggiornati e affidabili significa essere in vantaggio sulla concorrenza. Ottenere un dato di qualità però è tutt’altro che semplice.



Tradizionalmente le organizzazioni costruivano complesse pipeline per replicare i dati. La loro complessità e difficoltà di manutenzione richiedeva ingenti investimenti nel data warehouse. Salesforce Data Cloud, la soluzione di data cloud del CRM numero 1 al mondo, è nativamente integrata con la tecnologia Tableau e risolve questi problemi di gestione per la sua facilità di utilizzo e distribuzione. Con Data Cloud per Tableau le imprese hanno a disposizione una piattaforma per rendere accessibili i propri dati, mantenendoli aggiornati, affidabili e sicuri, fornendo informazioni in tempo reale. All’interno di un ambiente unificato per tutte le fonti, i clienti possono affrontare le impegnative sfide della pipeline dei dati, integrando e armonizzando tutte le informazioni aziendali. Ora i dati di Salesforce sono disponibili in modo nativo in Tableau, per offrire una soluzione di visualizzazione dei dati in un formato accattivante e rendere l’esperienza utente entusiasmante.



A new day for data

L’evoluzione di Tableau non si ferma ma guarda al futuro del mercato, perseguendo l’innovazione continua dei propri prodotti, guidando le trasformazioni in atto nel settore in questa nuova era. La missione rimane la stessa, quella di rendere i dati facili e accessibili a più persone, consentendo alle intuizioni e alla creatività dei singoli di emergere col supporto del dato.