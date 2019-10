La nuova geografia della pizza: Caserta, Verona e Milano le mete da scoprire

Il Veneto è una regione ad alto tasso di innovazione: Renato Bosco e Simone Padoan sono accomunati dalla padronanza della tecnica e da una chiara inclinazione alla sperimentazione. Andate a provare la pizza con crema di zucca, fiordilatte della Lessinia, pancetta cotta, Asiago Stravecchio e origano e quella con fiordilatte, cime di rapa, anguilla laccata e cipolla in carpione con aceto di more (servite a spicchi, a mo’ di degustazione), rispettivamente da Saporè a San Martino Buon Albergo e ai Tigli a San Bonifacio, entrambe in provincia di Verona.

La pizza e' il piatto in assoluto che regala felicita'

Non solo la classica romana

La Capitale è sempre più al centro dell’universo pizza. Il re della teglia è naturalmente Gabriele Bonci, con le sue basi eteree ma croccanti sulle quali sperimenta abbinamenti insoliti – ma sempre riusciti - tra ingredienti di straordinaria qualità. Fuori dal locale di Pier Daniele Seu e di Valeria Zuppardo – Seu Pizza Illuminati, in zona Porta Portese – c’è sempre una lunga fila, ogni giorno della settimana. Il motivo? Un impasto perfetto e leggerissimo, che dà dipendenza, e ricette gustose che giocano con la tradizione e la memoria, dalla Puttanesca alla Fior di Cotto. Anche la pizza romana classica, quella sottile e scrocchiarella, sta superando il complesso di inferiorità nei confronti della napoletana e sta finalmente rialzando la testa grazie soprattutto al duo Jacopo Mercuro e Mirko Rizzo di 180g Pizzeria Romana, nel quartiere di Centocelle: provate la “pizza co’ ’n botto de mortazza” o quella con cicoria e salsiccia.

Dove c’è l’arte del pizzaiuolo: Napoli e Caserta

Torniamo ora, doverosamente, nella regione dove tutta la storia è iniziata: la Campania. L’Arte tradizionale del pizzaiuolo napoletano, riconosciuta di recente come patrimonio immateriale Unesco, è portata avanti da grandi interpreti come Enzo Coccia de La Notizia, Ciro Salvo di 50 Kalò, Guglielmo Vuolo della pizzeria 4A e Ciro Oliva, il più bravo della nuova generazione in città, che al Rione Sanità, da Concettina ai Tre Santi, propone buonissime pizze veraci e cotte nel ruoto secondo tradizione ma anche panini e friselle con condimenti originali. Il tutto da abbinare non più solo alla birra ma a vini di pregio e Champagne, a dimostrazione del fatto che la pizza ha un valore gastronomico sempre più alto. Napoli ormai si gioca il primato con Caserta. Di fronte alla Reggia Francesco Martucci sforna i suoi personali capolavori – dalla “Riccia di Mammà” alla “4 pomodori in 3 consistenze” - alla pizzeria I Masanielli. In provincia, Franco Pepe ha trasformato un paese in via di spopolamento, Caiazzo, in una destinazione internazionale, grazie a creazioni come la Margherita Sbagliata o la Sensazione di Costiera, con un occhio all’equilibrio nutrizionale e un altro alla valorizzazione dei prodotti del territorio.