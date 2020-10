La nuova geografia dello stile maschile Da Milano a Tokyo, gli indirizzi per muoversi con sicurezza fra su misura e vintage, atelier sperimentali e artigianali di Mark C. O'Flaherty, Simon Crompton, Tom Stubbs, Aleks Cvetkovic

Da Milano a Tokyo, gli indirizzi per muoversi con sicurezza fra su misura e vintage, atelier sperimentali e artigianali

3' di lettura

Sartoriali, tra abiti taylor made e cravatte italiane in seta. Casual, con camicie dal colletto alla cubana abbinate a denim d'antan. E di ricerca, per scovare capi di stilisti che difficilmente si possono trovare online. Tre fil rouge per sapersi districare tra boutique multibrand e atelier esclusivi in tutto il mondo. Cominciamo dagli indirizzi consigliati per chi ama uno stile formale contemporaneo.

DRAKE'S, Londra

Nonostante sia in Savile Row, Drake's non è propriamente una sartoria. Si definisce piuttosto uno store-merceria, che propone le proprie creazioni e offre una collezione che combina stile eccentrico e artigianalità. Lo showroom sembra un atelier d'artista, con palme che toccano il soffitto in enormi vasi di ceramica e pareti tappezzate di opere d'arte. Attraversandolo, ci si fa largo tra camicie e abiti sartoriali, maglieria, scarpe e accessori, fra cui le cravatte artigianali che hanno reso famoso il brand.

Savile Row 9; www.drakes.com

Drake's.

MASSIMO ALBA, Milano