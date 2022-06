La nuova giustizia tributaria e i professionisti: 5 nodi da modificare

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

I commercialisti chiedono che anche ai laureati in economia sia estesa la partecipazione al concorso per magistrato tributario, mentre assieme agli avvocati ritengono che sarebbe necessario ampliare l’impugnabilità delle sentenze del nuovo giudice monocratico anche per aspetti di merito e non solo di legittimità. Resta un tema divisivo la competenza del ministero dell’Economia a organizzare la giurisdizione.

I professionisti: modificare al Ddl di riforma

Al netto delle opinioni, più o meno differenti, di fondo il coro dei professionisti è unanime...