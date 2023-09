La nuova globalizzazione tra democrazia e libertà economica

Ascolta la versione audio dell'articolo

La democrazia è il fondamento della nostra società. Garantisce l’uguaglianza, la libertà e la tutela dei diritti individuali. L’economia consente alle persone di realizzare i propri sogni imprenditoriali e porta innovazione, incentiva il progresso e crea posti di lavoro. Un’economia forte è fondamentale per la stabilità e il benessere dei nostri sistemi democratici. Ma la loro relazione simbiotica apparrebbe oggi incrinata.

In un recente discorso al World Economic Forum di Davos, infatti, il segretario generale della NATO Jens Stoltenberg ha affermato che “la libertà è più importante del libero scambio” e che la guerra in Ucraina dimostra come le relazioni economiche con i regimi autoritari, come quella energetica con la Russia, creano vulnerabilità nei sistemi democratici.

L’affermazione è chiara e semplice, accettabile da ognuno di noi, ma la realtà non è così facile. In nazioni come l’Italia e la Germania, basate sull’export, il benessere e il sistema democratico si fondano proprio sullo scambio internazionale. Di conseguenza, democrazia e libero scambio non dovrebbero essere messi in contrapposizione, ma guidati nella loro reciproca influenza.

Infatti, benché molto differenti tra loro, la libertà politica e la libertà economica sono entrambe espressioni forti e rappresentative della democrazia di un Paese. La libertà politica permette ai cittadini di votare diversi partiti, criticare idee e persone, proporre nuovi programmi. La libertà economica, invece, consente ai consumatori di scegliere tra diversi beni e servizi, offerti da produttori in competizione tra loro. Osservandole sotto questa lente, in entrambe le espressioni è incentivata quella libera competizione che, oggi, è posta in dubbio per alcune derive che ha assunto.

Nella fase di iper-globalizzazione degli anni Novanta, si credeva che il commercio fosse la strada per la democratizzazione mondiale. Oggi, questa aspettativa è fortemente mitigata: ci troviamo in un momento storico in cui ci sono più Paesi autocratici che democratici. Ci siamo accorti, in primis nella relazione con la Russia, che questa visione di democratizzazione è stata troppo ottimistica. Quale dovrà essere allora il futuro approccio con gli Stati autocratici? Oggi le aziende occidentali si stanno allontanando dalla Russia, ed è una buona strada per creare pressione verso uno stop alla guerra. Ma, anche in Russia, in futuro, ci sarà una nuova fase politica e prima o poi si riprenderanno i rapporti: quale sarà la nuova strategia?