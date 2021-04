La nuova homepage del Sole24Ore.com è potenza visuale

Le diverse aperture del sito saranno sviluppate per accogliere più contenuti ma in modo più pulito e razionale, aggiungendo ricchezza visuale all'informazione attraverso nuovi moduli di news in tempo reale come il nuovo formato del “Live” con le ultime notizie “esplose”, i video e le infografiche direttamente visualizzabili in homepage e un maggiore spazio dedicato ai contenuti correlati, offrendo contemporaneamente una panoramica completa e l'immediata possibilità dell'approfondimento.

Razionalizzazione - Dicevamo della nuova informazione premium, 24+ e M+, avviata lo scorso anno. Sull'onda del successo editoriale e di nuovi abbonati, avevamo la necessità di organizzare meglio gli spazi free e pay del sito, evitando il più possibile sovrapposizioni. Per questo abbiamo lavorato, subito dopo le notizie di apertura, per costruire nuovi moduli dedicati all'approfondimento ad alto valore aggiunto: i nuovi box di 24+, ricchi di analisi e contenuti longform, i nuovi Primi Piani e i nuovi Dossier, in uno spazio del sito che punterà a garantire accesso immediato ad articoli e arricchimenti multimediali.

Potenza visuale - Altre innovazioni riguarderanno i formati. Anzitutto il nuovo “Live” esploso, molto apprezzato in occasione di grandi eventi che si protraggono per diverse ore o per coprire notizie totalizzanti come la pandemia. Questo nuovo formato permetterà agli utenti di visualizzare direttamente in homepage le ultime 5-6 news.Ulteriore valorizzazione la avranno i video.

Raccolti in una nuova fascia grazie all'introduzione di uno scroll orizzontale, e sempre raggiungibili nella testata del sito durante le numerose dirette in streaming che accompagnano le nostre e vostre giornate. La fascia multimedia viene invece sdoppiata per dare spazio immediato ai podcast, in grande crescita sia nel catalogo del Sole che nei volumi di stream che producono

.Più in generale la nuova homepage permetterà di valorizzare meglio i servizi esclusivi dell'ecosistema Sole: dalle newsletter al “rullo” dei mercati firmato Radiocor, dall'accesso più facile a tutti gli NT+ (i prodotti per i professionisti) ai lavori di Lab24, a partire dalle mappe interattive dei contagi e dei vaccini, che in questi mesi hanno guadagnato milioni di visualizzazioni e tantissimi riconoscimenti.