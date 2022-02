La nuova “IBE Intermobility and Bus Expo” a Rimini su “Smart Mobility: a BUSiness for smart people”

Andrea Corsini, assessore mobilità e trasporti, infrastrutture, turismo, commercio Regione Emilia Romagna ha aggiunto che da questa Regione sono stati stanziati 480 milioni di euro per la sostituzione dei mezzi per un ricambio del 60-65% del parco autobus attuale. Un processo di transizione verso mezzi elettrici, a metano e a idrogeno che durerà fino al 2030.

Giuseppina Gualtieri, presidente e AD Tper - Trasporto Passeggeri Emilia Romagna ha citato la concretezza dei progetti per lo spostamento modale del trasporto da privato a pubblico sull'orizzonte 2025- 2030, ricordando come Tper abbia stanziato 220milioni di investimenti in 3 anni. Gualtieri ha anche richiamato l'esperienza di Roger, apparentemente una semplice app, ma in realtà un sistema che si rivolge agli utilizzatori e ai fornitori per programmare i viaggi in tutta la regione su ferro e gomma, prenotare una sosta in città, pagare biglietti o servizi come il car sharing.

Lorenzo Quinzi, segretario generale Ministero del Turismo ha aggiunto come il suo Ministero abbia risorse per 1,9 miliardi di euro da attivare per la ripresa del turismo, rammentando che è stato generato un effetto leva con la BEI per dare corpo alle politiche di investimento a sostegno del rinnovo delle flotte dei bus turistici. Il provvedimento interministeriale MIT MISE è già stato firmato e sono in fase di definizione gli accordi attuativi per partire a breve.Il settore dei bus turistici è tra i più colpiti e Riccardo Verona, presidente Associazione Nazionale Bus Turistici Italiani ha sottolineato come gli autobus siano le ruote del turismo che non devono essere penalizzate, ma sostenute da tutta la filiera produttiva. AN.BTI sosterrà la manifestazione nella promozione di eventi tematici di rilievo per il segmento Autobus turistici e linee commerciali e linee a lunga percorrenza.

Andrea Gibelli, presidente ASSTRA ha ricordato che l'associazione anche per il 2022 conferma la convinta partecipazione ad IBE per apportare i contenuti del sistema associativo e contribuire al rilancio del sistema nazionale di trasporto pubblico collettivo. Le fiere come IBE si qualificano infatti quali piattaforme che favoriscono il confronto, lo scambio e la conoscenza aiutando a concretizzare quei progetti che contribuiscono a delineare il futuro delle città e del Paese.

La voce dei costruttori e delle associazioni di categoria tra cui Roberto Caldini, direttore Buses&Coaches Italscania Spa ha sottolineato come in questo momento servano sostenibilità economica e sicurezza per garantire scelte ambientali corrette. Occorrono tempi certi per assicurare la maturità dell'innovazione. Non una competizione, ma un confronto perché non esiste un'unica soluzione per tutta la mobilità. L'AD di Irizar Italia Srl, Antonio Bornacci ha ribadito l'importanza del sostegno pubblico per i bus turistici molto colpiti dalla pandemia per i quali le associazioni si stanno prodigando alfine di cercare soluzioni condivise per un sano pragmatismo.