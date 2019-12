La nuova ibrida McLaren sarà costruita su una piattaforma dedicata

1' di lettura

La prossima supercar ibrida Plug-in di McLaren si baserà su una nuova piattaforma dedicata ha detto il Ceo Mike Flewitt nel corso di un evento a

Detroit la scorsa settimana, dichiarando che l'auto verrà lanciata verso la fine del 2020. Il veicolo, ancora senza nome, non sarà il primo ibrido della Casa, ma la decisione di creare una piattaforma ibrida integrata è un cambiamento rispetto ai precedenti ibridi P1 e Speedtail, che non erano stati realizzati su piattaforme dedicate. «Un nuovo veicolo con una nuova piattaforma che fornirà la base per i propulsori ibridi in futuro” ha detto Flewitt. Il Ceo ha anche affermato che l'architettura elettronica che circonderà la piattaforma verrà realizzata da due o tre fornitori, senza però identificarli. Il nuovo ibrido non debutterà al salone di Ginevra a marzo, Flewitt ha detto che verranno rilasciati maggiori dettagli in primavera, prima del lancio del veicolo. Il Ceo ha infine detto che McLaren punta a far diventare ibridi tutti i suoi modelli delle Sports e Super Series entro il 2025.