La nuova Mercedes Classe E cambia corsia da sola. Il sistema arriva in Europa

Con la funzione “Automatic Lane Change”, Mercedes-Benz offrirà un ulteriore sviluppo intelligente dei suoi sistemi di assistenza alla guida di livello 2 SAE-Level 2 per l’Europa, spesso chiamato anche Level 2+. L’azienda sta attualmente lavorando per adattare la funzione alle situazioni di traffico europee. Il lancio sul mercato è previsto per coincidere con la consegna delle prime unità della nuova Classe E. Il cambio automatico di corsia è supportato su strade simili ad autostrade con delimitazioni di corsia e corsie direzionali strutturalmente separate. Il cambio automatico di corsia, o ALC, è già disponibile in Classe C, Classe E e Classe S, così come in tutti i veicoli della serie Mercedes-Benz EQ venduti negli Stati Uniti e in Canada.

La funzione ALC è parte integrante dell’Active Distance Assist Distronic con Active Steering Assist. Con una guida attiva del percorso, il sistema aiuta anche a navigare nelle uscite e a cambiare autostrada. Poiché la responsabilità in un sistema SAE-Level 2 rimane al conducente anche durante il cambio automatico di corsia, Mercedes-Benz ha deliberatamente deciso che le mani del guidatore devono rimanere sul volante.