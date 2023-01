La nuova Milano da bere? Tra risate e swing

Le Cristallerie Livellara hanno lasciato il posto allo Spirit de Milan, uno dei ritrovi più allegri e vivaci della movida nella zona emergente della Bovisa: un buon drink, qualche stuzzichino ma soprattutto serate a tema, come “Barbera & champagne”, con musica e cabaret locali, e “Holy Swing Night” per ballare il lindy hop, balboa e shag al suono delle migliori band italiane. Come si dice da quelle parti, “Se vedum lì”.

14/17 16/17 Menu