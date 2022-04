La nuova minaccia alle supply chains globali

INDICE DI PRESSIONE DELLE CATENE DI APPROVVIGIONAMENTO Loading...

Il miglioramento fotografato dal SCPI è però diventato già obsoleto, spazzato via dagli eventi inattesi e altamente disruptive che sono sopraggiunti da fine febbraio in avanti: i lockdowns in Cina e la guerra in Ucraina.

Il costo dei lockdowns cinesi

Focolaio originale del Covid-19, la Cina ha adottato un approccio iper-intransigente nel contrasto al virus. Fino a pochi mesi fa la zero-Covid policy era stata uno dei fiori all’occhiello del governo di Pechino e gli aveva permesso di mantenere a lungo il numero totale dei contagi sotto le 100.000 unità a fronte dei milioni di contagiati registrati in quasi tutti gli altri paesi compresi quelli assai meno popolosi. La variante Omicron, con la sua estrema contagiosità, ha ribaltato questi successi. Da fine febbraio a oggi, il numero dei casi è balzato da 385.000 a 1,92 milioni (+400%), nonostante le strette contromisure adottate dalle autorità.

Prima è toccato alla città di Shenzhen, la Silicon Valley cinese con 17 milioni di abitanti, dove il lockdown di una settimana (dal 14 al 20 marzo scorso) ha costretto colossi come Foxconn e Unimicron Technology – tra i principali fornitori della Apple – a sospendere le attività. Poi è stata la volta di Shanghai, una metropoli da 26 milioni di abitanti. Di fronte all’aumento dei contagi le autorità inizialmente hanno provato un approccio “soft” optando per un lockdown scaglionato che ha chiuso prima la parte orientale e poi quella occidentale della città. Ben presto però questa misura si è rivelata inefficace e il governo ha introdotto un lockdown rigido sull’intera area metropolitana che prosegue tuttora.

Le ripercussioni sulle catene di approvvigionamento non si sono fatte attendere. In poche settimane il numero delle navi in attesa di effettuare le operazioni di carico e scarico nel porto di Shanghai (il più trafficato del mondo) è aumentato del 500%. I lavoratori portuali e gli autisti di camion necessari a mobilitare le merci sono confinati in casa o, più spesso, nei centri di quarantena allestiti dalle autorità e i corrieri sono costretti a reindirizzare le spedizioni ad altri porti al fine di definire stoccaggi provvisori per via del progressivo esaurimento degli spazi per containers refrigerati. Un sondaggio-lampo della Camera di commercio tedesca in Cina condotto di recente ha mostrato che il 51% della logistica e dei magazzini delle aziende tedesche e il 46% delle loro catene di approvvigionamento sono stati completamente interrotti o gravemente colpiti dall’attuale situazione Covid in Cina. Intanto la banca centrale cinese ha già cominciato a sollecitare un allentamento dei criteri per l’erogazione del credito agli operatori della logistica.

Anche i dati provenienti dai Sistemi di Identificazione Automatica (AIS) delle navi – accessibili da UN Comtrade, il portale delle Nazioni Unite dedicato al commercio globale – confermano che da marzo è in atto una flessione nel traffico merci marittimo, che appare imputabile all’impatto dei lockdowns stretti. Infatti, dopo il rallentamento stagionale associato al capodanno cinese (prima metà di febbraio), quest’anno il recupero è stato di breve respiro e già dalla seconda settimana di marzo il numero degli scali e i volumi di merci in transito nei porti cinesi hanno cominciato a calare. Il fenomeno è particolarmente evidente per l’attività di importazione (cfr. Figure 2 e 3) anche perché Shanghai rappresenta il 14,4% dell’intero import della Cina e “solo” il 7,3% del suo export.