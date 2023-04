Msc World Europa, la nave da record a Napoli: 6.700 passeggeri e 22 ponti

Ascolta la versione audio dell'articolo

2' di lettura

È attraccata nel porto di Napoli la MSC World Europa, nuova nave della flotta di MSC Crociere, una tra le più avanzate al mondo sotto il profilo tecnologico e ambientale, alimentata a Gnl. Dotata di 22 ponti, una stazza lorda di 215.863 tonnellate, 47 metri di larghezza, 40.000 mq di spazio pubblico e 2.626 cabine, MSC World Europa è tra le navi da crociera più grandi al mondo e in assoluto la più grande alimentata a GNL.



Massa: «Napoli tappa importante per la Compagnia»

Leonardo Massa, managing director, nel presentare la nuova nave da crociera, ha dichiarato: «La città di Napoli rappresenta per la Compagnia un luogo di singolare importanza perché, oltre ad ospitare i nostri uffici con oltre 700 dipendenti ed il centro di formazione di eccellenza “MSC Training Center”, è una tappa strategica dei nostri itinerari nel Mediterraneo. Anche quest’anno confermiamo il nostro impegno nel valorizzare il capoluogo partenopeo, dove scaleranno otto delle nostre splendide navi per crociere in tutte le stagioni dell'anno, tra cui MSC World». La nave farà tappa a Napoli ogni lunedì per tutta l'estate, per un itinerario che comprende toccate a Genova, Messina, Malta, Barcellona e Marsiglia.«Il capoluogo partenopeo continua ad essere uno dei principali scali di riferimento per MSC Crociere che in totale si stima movimenterà 415mila passeggeri in 83 scali totali previsti per il 2023. Nel porto di Napoli faranno tappa 8 navi della compagnia su 22 totali della flotta».

Loading...

Cerimonia di «Maiden Call» con le istituzioni

Per celebrare l'arrivo di MSC World Europa è stata organizzata a bordo della nave, come da tradizione, la cerimonia marinara del «Maiden Call» alla presenza delle principali autorità e istituzioni cittadine, dei rappresentanti del settore marittimo e del commercio. Alla cerimonia, accolti dal Comandante della nave Dino Sagani e da Leonardo Massa, hanno partecipato: Felice Casucci, Assessore Regionale al Turismo della Regione Campania, Gaetano Manfredi, Sindaco di Napoli, Andrea Annunziata, Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale, e altri rappresentanti delle principali istituzioni e autorità del territorio. La cerimonia si è conclusa con un estratto del “That's Napoli Show”, uno spettacolo ideato dal maestro Carlo Morelli in cui la canzone napoletana classica incontra le sonorità del linguaggio pop-dance internazionale.

Ospiterà 6.700 crocieristi

Msc World Europa è caratterizzata da un design avveniristico. Potrà ospitare circa 6.700 ospiti. È una modernissima metropoli urbana sul mare è stata progettata per offrire ai turisti un'ampia gamma di esperienze diverse.La Compagnia svizzera dichiara l’obiettivo di raggiungere l’azzeramento delle emissioni di gas serra per le sue operazioni entro il 2050. Questo obiettivo sarà raggiunto grazie a investimenti nello sviluppo e sostenendo l’implementazione di tecnologie innovative e all’avanguardia da impiegare nella propria flotta di navi.

Anno record per la Compagnia

Nel 2023 MSC Crociere conta di avere oltre 4 milioni di passeggeri movimentati nei porti italiani con la propria flotta di 22 navi. «Negli ultimi 8 mesi abbiamo varato tre navi investendo oltre 3 miliardi», ha aggiunto Massa.