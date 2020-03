La nuova Peugeot 108 sarà solo elettrica e forse cugina della Nuova 500 La citycar francese potrebbe condividere sia pianale che il powertrain a batteria della nuova Fiat 500 elettrica appena lanciata, ma la soluzione sarà presa in considerazione soltanto una volta che sarà completata la fusione fra i due Gruppi Fca e Psa che verrà probabilmente completata entro la fine dell'anno di Corrado Canali

Peugeot diversamente da altre Case automobilistiche che stanno eliminando gradualmente le citycar tradizionali dai loro listini, manterrà in produzione la 108 almeno fino a quando ci sarà una domanda soddisfacente. La piccola vettura a tre o a cinque porte vivrà ancora a lungo almeno secondo quanto riferito dal responsabile “mondo” della Casa del Leone, Jean-Philippe Imparato confermando dall'Inghilterra in occasione del premio di Auto dell'Anno attribuito alla 208 che la decisione al riguardo è stata presa all'inizio di quest'anno.

“Abbiamo deciso qualche settimana fa che manterremo la 108 in gamma. Il motivo? La vettura ha ancora un discreto successo ed è molto richiesta da alcuni come il Regno Unito dove ne vendiamo circa 6.000 all'anno”.



Vietato per ora ipotizzare condivisioni fra Fca e Psa

Per il futuro è logico che il lancio da parte di Fiat della 500 elettrica potrebbe essere di notevole importanza anche per il marchio Peugeot, visto che la piattaforma a batteria del “cinquino” sarebbe eventualmente condivisibile con la nuova 108. Una decisione ufficiale al riguardo non è stata ancora presa e non lo sarà fino al definitivo completamento della fusione fra FCA e PSA, ma rimane una possibilità sicuramente praticabile. Lo stesso ceo di Peugeot Imparato ha confermato che sarebbe “felice di discuterne” dopo che le due società avranno siglato l'accordo, ma oggi “E' assolutamente vietato ipotizzare qualsiasi soluzione durante la delicata fase di fusione fra i due Gruppi”.



Il debutto della nuova Fiat 500 elettrica

Presentata a Milano nei giorni scorsi, la nuova Fiat 500 è dotata di un pacco batterie agli ioni di litio da 42 kWh che alimenta il motore elettrico da 118 cv. L'auto può percorrere fina a 320 km ma anche di più con un upgrade già previsto ed è accreditata di un'accelerazione da 0-100 kmh in 9 secondi con una velocità massima di 150 kmh. L'uso di una wallbox da 7,4 kW ricaricherà la batteria in circa 6 ore o fino all'80% in 35 minuti col caricabatterie da 85 kW.



La 108 è produzione dal 2014

La citycar di Peugeot è in produzione dal 2014 in Repubblica Ceca nell'ambito dell'accordo di collaborazione sottoscritto fra i due Gruppi Psa e Toyota che prevedeva la produzione congiunta oltre che della 108 anche della Citroen C1 e della Toyota Aygo. L'accordo, come è noto, è ormai arrivato ormai al capolinea e Toyota è già pronta ad acquisire nel 2021 la proprietà della fabbrica di Kolin, come detto, in Repubblica Ceca acquistando la partecipazione del Gruppo PSA.