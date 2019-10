La nuova presidente Tesei, senatrice leghista a favore dell’Alta velocità in Umbria

2' di lettura

Avvocato cassazionista, senatrice della Lega, nata a Foligno nel 1958, Donatella Tesei, candidata presidente per il centro destra alle elezioni regionali è la nuova presidente dell'Umbria. La prima della storia a guidare la Regione non di appartenenza al Pci, Pds o Pd. Tesei ha ottenuto il 57,55 dei voti staccando nettamente, di poco più di 20 punti, Vincenzo Bianconi, 37,48, che ha guidato il patto civico e sociale che ha unito Partito democratico e Movimento 5 stelle.

Ex sindaca di Montefalco

La senatrice, ex sindaco di Montefalco, succede a Catiuscia Marini, eletta nel 2015 per il secondo mandato con il Partito democratico e dimessasi ad aprile in seguito all'indagine sui concorsi all'ospedale di Perugia che secondo la procura del capoluogo umbro sarebbero stati pilotati da esponenti locali del Pd. Tesei vive a Montefalco, comune di 5.500 abitanti noto per la produzione di vino, dove è stata sindaca per due mandati, dal 2009 (eletta con la lista civica di centrodestra “Gruppo Montefalco”) al 2014 e dal 2014 al 2019, riconfermata con il 63% dei consensi.

Gli attacchi degli avversari

Nel marzo del 2018 è stata eletta al Senato nel collegio uninominale (sostenuta dal centro destra) e presiede la Commissione Difesa. È inoltre membro del consiglio di amministrazione della Bonifica umbra e coordinatore regionale delle Città del Vino dell'Umbria. Gli attacchi dei suoi avversari politici, da Luigi Di Maio a Nicola Zingaretti, che le hanno rinfacciato di aver governato male Montefalco, lasciando un buco di quasi due milioni di euro, non sono bastati a impedire la sua vittoria.

Emergenza lavoro

«Il futuro dell'Umbria passa attraverso il lavoro e la valorizzazione delle imprese» ha detto la neo governatrice dell'Umbria subito dopo la vittoria. Tesei in campagna elettorale ha sottolineato soprattutto la necessità di creare nuovi posti di lavoro: « Sotto i miei occhi ho visto la mia terra impoverirsi e una burocrazia asfissiante soffocare imprese e realtà commerciali. Abbiamo tassi di disoccupazione altissimi, una denatalità enorme. Stiamo al Centro, ma i numeri sono quelli di una Regione del Sud. Dovremo andare a scavare nel bilancio e tutto ciò che se ne ricava va messo a sostegno delle imprese perché creino posti di lavoro».

Priorità alta velocità

In merito al programma, Tesei ha indicato una priorità nell'Alta velocità: «Non dobbiamo farci scappare l'Alta velocità - ha evidenziato - altre Regioni sono partite 10 anni fa, noi siamo ancora tagliati fuori».