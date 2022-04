In questo contesto, è difficile proteggersi dall’erosione del potere di acquisto provocata dall’inflazione, senza investimenti finanziari a basso rischio con rendimenti positivi e senza meccanismi di indicizzazione di stipendi/salari. I tassi d’interesse reali negativi avvantaggiano chi detiene commodities reali e debiti a tasso fisso: i governi in primis che vedono il debito pubblico “sgonfiarsi”, i detentori di mutui e ovviamente gli investitori in Exchange Traded Funds (ETF) specializzati nelle negoziazioni in oro.

La crescita moderata dei flussi di investimento in questi strumenti registrata nel 2021 ha subito uno scossone nelle ultime settimane. Dall’avvio del conflitto in Ucraina si è registrato un rapido afflusso di liquidità (+11 miliardi di $) che de facto ha superato i record raggiunti durante la crisi pandemica di marzo 2020 con un incremento mensile dell'ordine del 500-600%.

Il picco della corsa all'oro finanziario si è registrato nella prima settimana di marzo 2022, in concomitanza con le minacce di default del governo russo e l'instabilità sui mercati valutari ed azionari internazionali. I flussi in ingresso relativi all’ultima settimana di marzo 2022 mostrano cenni di stabilizzazione.

Osservando la decomposizione per area geografica dei flussi verso gli ETF, si nota come questo sia esclusiva dei mercati occidentali (Nord-America, barre blu ed Europa, barre azzurre). Nessun impatto della crisi bellica è rilevabile sui mercati asiatici e del resto del mondo. Scendendo nel dettaglio, i fondi USA hanno registrato afflussi elevati soprattutto a inizio marzo, mentre i movimenti verso i fondi europei hanno preso abbrivio nelle ultime settimane del mese, plausibilmente per il focus progressivo dei mercati sulle forniture di gas russo in Europa.

In definitiva, instabilità geopolitica, inflazione elevata e fallimento degli esperimenti di “oro digitale” stanno definendo la nuova primavera dell’oro.