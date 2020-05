La nuova rivoluzione digitale parte da Pont Saint Martin Engineering D.Hub ha gestito in tempi record la trasformazione di centinaia di aziende L'ad Bonfiglio: «Non si tornerà indietro: ci sarà sempre più domanda di servizi dematerializzati» di Carlo Andrea Finotto

Centro di controllo. Sede di Engineering D.Hub a Pont Saint Martin, dove la controllata della multinazionale Engineering gestisce centinaia di clienti, 24 ore su 24, da remoto e in nove lingue

3' di lettura

«Dal 24 febbraio scorso, nel giro di circa 48 ore è cambiato il mondo. Il nostro e quello dei nostri clienti». A causa dell’esplosione dell’epidemia da coronavirus, l’Italia produttiva, che fino a quel momento vantava – si fa per dire – una quota di smart working pari al 2% del totale, improvvisamente, e il più rapidamente possibile, si è trovata a doversi convertire al lavoro da remoto, che in queste lunghe settimane di “quarantena forzata” è diventata la quotidianità per per molte aziende e per i loro dipendenti. Anche se non per tutti».

A descrivere questa rivoluzione epocale causata dall’epidemia è Francesco Bonfiglio, amministratore delegato di Engineering D.Hub, società che ha il cuore in Valle d’Aosta, con quasi 900 dipendenti e sede centrale a Pont Saint Martin.

Engineering D.Hub fa parte del gruppo Engineering – uno dei principali in Italia nell’ambito dell’It – che impiega circa 12mila persone in una sessantina di sedi.

In quelle fatidiche 48 ore in cui l’epidemia ha iniziato a dispiegare la propria virulenza e poi, mentre una serie di provvedimenti e decreti blindavano sempre più il Paese, la società guidata da Bonfiglio si è trovata a gestire una doppia emergenza: «La priorità per noi come per tutti, era di salvaguardare la salute dei dipendenti, possibilmente senza creare discontinuità nei processi produttivi – spiega il manager -. Ci siamo così trovati a svuotare le nostre sedi e anche quelle dei nostri clienti». Un’operazione complessa anche per chi fa dell’impiego della tecnologia il proprio pane quotidiano, come l’azienda di Pont Saint Martin e il gruppo di cui fa parte, ma quasi una “missione impossibile” quando si tratta di digitalizzare realtà che fino al giorno prima non lo erano (o lo erano molto poco).

«Con i nostri clienti – spiega Bonfiglio – si è trattato di affrontare peculiarità specifiche e risolverle con loro. In sintesi, possiamo dire che ci hanno chiesto di ridurre le persone onsite e aumentare la capacità di lavoro da remoto. Si è trattato di uno sforzo enorme di riconfigurazione: non tutti avevano tablet, connessioni, piattaforme, reti adeguate. Tuttavia, siamo passati da una quota del 10% di smart working, a una quota dell’80-90%, in alcuni casi addirittura del 100%».