La nuova scommessa del Veneto: creare un modello per i giovani

I limiti della vittoria

C’è un limite importante nel percorso messo in moto in questi anni. Sono i giovani. La proposta di un modello di crescita borghigiana non sembra entusiasmarli più di tanto.

Il Veneto di questi anni, pur crescendo in termini economici più della media nazionale grazie a un export particolarmente dinamico (di cui il Prosecco è parte integrante), ha conosciuto una diaspora di ventenni qualificati. Dal Veneto partono per l’estero giovani di talento, molti laureati. Qualche giorno fa il Giornale di Vicenza titolava in prima pagina che «i giovani scappano» da una delle provincie più ricche di Italia facendo riferimento a una vera e propria «emigrazione di massa». Il fenomeno ha radici profonde, ma non è stato mai preso in considerazione dalla politica con la necessaria attenzione. Nonostante i rapporti della Fondazione Nord Est abbiano riportato queste cifre dal 2015, trattenere o attirare talenti non ha mai rappresentato una priorità.

Perché i giovani sono così poco attratti da un modello economico che ha nel turismo e nell’agricoltura di qualità punti di riferimento importanti? Le ragioni sono diverse. Alcune hanno a che fare con la possibilità di intraprendere percorsi professionali dove sperimentare attività nuove e originali. Altre riguardano il fascino esercitato da metropoli dinamiche: un ventenne reclama, a ragione, di potersi confrontare con città che hanno il merito di incubare e promuovere le grandi innovazioni tecnologiche del nostro tempo e di modellare gli stili di vita del futuro. Il Veneto borghigiano asseconda poco queste ambizioni e queste curiosità.

In verità, caratteristiche “metropolitane” non sono mancate nel Nord Est di alcuni anni fa. Negli anni 70 questo territorio è stato un contenitore di imprenditori aggressivi che hanno esplorato senza tregua tutte le possibili vie per imporsi. Di quello spirito libertario, un po’ punk, che ha fatto la fortuna di tanti produttori di jeans così come di tanti inventori di macchine utensili, oggi non è rimasto molto. Il benessere di questi anni ha consolidato una classe media alla ricerca di uno stile di vita che l’amministrazione regionale ha saputo interpretare al meglio. Molti ventenni, tuttavia, fanno fatica ad appassionarsi alla proposta.