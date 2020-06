La nuova sezione Sostenibilità tra notizie, inchieste e Osservatorio In occasione della Giornata Mondiale dell'Ambiente sul sito de Il Sole24ore.com debutta la nuova sezione per rispondere alle esigenze informative di aziende e cittadini

In occasione del World Environment Day, la Giornata Mondiale dell'Ambiente che cade il 5 giugno, il sito del Sole 24 Ore, da sempre attento alle tematiche green, inaugura la nuova sezione Sostenibilità, , che nasce con l'intento di aiutare i lettori a orientarsi in modo chiaro e rapido tra i crescenti ambiti che ruotano attorno a questo tema, oggi più che mai ampio e sfaccettato.



IlSole24Ore.com, che dopo le crescite di audience web a marzo e aprile a tre cifre percentuali ha confermato anche nell'ultima rilevazione Audiweb weekly l'incremento più elevato nella top ten dei siti di informazione online salendo all'8° gradino della classifica (+83% settimana 4-10 maggio 2020 rispetto al periodo pre-Covid 20/01/20 – 16/02/20), prosegue così il suo percorso di innovazione.



Il tema della sostenibilità è divenuto progressivamente sempre più centrale nell'agenda politica ed economica nazionale e internazionale, a seguito dell'introduzione di parametri e obiettivi a livello normativo e finanziario per le imprese e i Paesi, nonché sempre più rilevante in termini di consapevolezza sociale legata agli stili di vita personali, in particolare sulle fasce di popolazione più giovani, sensibili ad alcune cause legate al tema della sostenibilità, come il Climate Change e il movimento Fridays for Future, creando nuove esigenze informative dirette e una aumentata necessità da parte delle imprese stesse di comunicare il proprio impegno in materia.



Per rispondere alla domanda crescente d'informazione qualificata IlSole24Ore.com, con la nuova sezione Sostenibilità, vuole offrire un sistema di informazione autorevole capace di sviluppare il tema in modo ampio e inclusivo, fotografando la realtà e fornendo uno strumento per cogliere opportunità, difendere da fenomeni di greenwashing e rappresentare tutti i molteplici aspetti del settore.



Molte le sezioni attraverso le quali il sito racconterà gli ambiti più rilevanti: dalla finanza al risparmio sostenibile, alla normativa specifica tra ecobonus e incentivi alle imprese, ai temi di welfare e di terzo settore, di economia circolare, ai contenuti di energia e ambiente, per finire con i temi di green economy legati ai consumi e agli stili di vita, la sicurezza alimentare, le smart cities. La nuova sezione Sostenibilità coniugherà le esigenze informative delle aziende e dei professionisti così come quelle dei cittadini più coinvolti da queste tematiche.