La nuova sfida di Ermotti: da Ubs a Swiss Re

«L’elezione di Sergio Ermotti garantirà una transizione agevole quando andrò in pensione al termine dell'assemblea generale del 2021; non vedo l'ora di lavorare a stretto contatto con lui fino ad allora», ha affermato Kielholz. Per Ermotti c'erano state in passato anche alcune voci su un suo ingresso nella politica svizzera, che peraltro non avevano trovato conferme.

In effetti il nuovo capitolo che va ad aprirsi vede il manager ticinese, che prima di approdare a Ubs era stato nel vertice di Unicredit, attivo ancora sul versante finanziario.