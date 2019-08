La nuova stagione di 24Mattino su Radio 24 al via il 2 settembre Il conduttore Simone Spetia sarà affiancato da Paolo Mieli alle 7.30 per la rassegna stampa e dalla giornalista Maria Latella

Simone Spetia, Maria Latella e Paolo Mieli

1' di lettura

24Mattino, programma storico e di successo di Radio 24, si rafforza con la conduzione di Simone Spetia, affiancato da Paolo Mieli e Maria Latella. Dal 2 settembre la trasmissione inizia alle 6.30 e resta il punto di riferimento per l'informazione, l'analisi e l'approfondimento del prime time del mattino, con la lettura dei quotidiani, le analisi, i commenti, le interviste ai principali protagonisti della politica, dell'attualità, dell'economia.



Due nomi importanti del giornalismo italiano saranno protagonisti di questa avventura insieme al conduttore: Paolo Mieli alle 7.30 interverrà nella rassegna stampa con l'analisi sulle notizie della giornata e Maria Latella, che entrerà in scena alle 8.15 per commentare le notizie e intervistare insieme a Spetia i protagonisti dell'attualità.



Radio 24, dopo aver registrato il primo semestre dell'anno più forte della sua storia, e nel suo ventesimo anno il 2 settembre inaugura il nuovo palinsesto autunnale, innovativo, autorevole con ancora più informazione e narrazione di qualità.

Torna il focus sull’attualità internazionale

Nel pomeriggio di Radio 24 arriva la grande attualità internazionale, quella che racconta e spiega i fatti, i personaggi, le scelte, gli equilibri di un mondo sempre più interconnesso. Alle 16.00 dal 2 settembre, Giampaolo Musumeci conduce “Nessun Luogo è Lontano”: una finestra sui fatti globali raccontata con voci e suoni dal campo, fotografi e reporter dalla prima linea, grandi analisti. Dalla Brexit al terrorismo, dalle dinamiche africane alla nuova Via della Seta. Quest'anno Giampaolo Musumeci appoggia lo zaino e accende il microfono per dimostrarvi che ogni luogo apparentemente lontano è in realtà molto vicino.



Per l'ascolto www.radio24.it