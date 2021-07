La nuova strategia della Bce e le sfide dell’Eurozona

6' di lettura

Dopo un lungo approfondimento, questo mese la Bce ha ufficializzato la revisione della propria strategia (strategy review) di politica monetaria. D'ora in poi l'obiettivo statutario della stabilità dei prezzi sarà perseguito puntando «simmetricamente» a un preciso target quantitativo: un'inflazione del 2% nel medio termine. Non più, quindi, l'impegno a tenere l'inflazione su valori inferiori ma prossimi al 2%, bensì un'uguale avversione per le deviazioni negative e per quelle positive rispetto al target.



Si tratta di un importante progresso nel percorso di maturazione della Bce come banca centrale dell'area euro anziché come erede della Bundesbank, la banca centrale tedesca tradizionalmente caratterizzata da una forte idiosincrasia verso l'inflazione.



Alla base della strategy review si pone la presa d'atto delle persistenti istanze disinflattive che si sono progressivamente consolidate in questo secolo. Le cause sono molteplici: fenomeni strutturali che spingono i prezzi verso il basso (globalizzazione, digitalizzazione, avverse dinamiche demografiche) ma anche le crisi del 2009 e del 2012 e le connesse politiche fiscali di austerity alimentate dai timori per la sostenibilità del debito.Come conseguenza, dal 2013 nella nostra area valutaria l'inflazione si è mantenuta quasi sempre al di sotto dell'obiettivo della Bce (cfr. Figura 1). L'azione di Francoforte è stata cruciale per evitare che il rallentamento nel tasso di crescita dei prezzi sfociasse in deflazione (ossia crescita negativa dei prezzi) se non per brevi periodi.

Tuttavia, la Bce ha dovuto prendere atto della difficoltà di reflazionare l'Eurozona tramite gli strumenti convenzionali, ossia intervenendo sui tassi di riferimento della politica monetaria. Nella nostra area valutaria, infatti, i tassi di interesse nominali sono già molto bassi e prossimi al limite inferiore effettivo, ossia quel valore al di sotto del quale un'ulteriore riduzione avrebbe un effetto minimo o nullo. Anche i tassi reali sono molto bassi e ormai da tempo si discostano relativamente poco da quelli nominali a causa della modesta inflazione (cfr. Figura 2).

Senonché gli attuali livelli dei tassi di interesse reali risultano ancora troppo alti rispetto a quello di equilibrio, cioè quel tasso reale in cui l'economia opera a pieno potenziale e senza pressioni inflattive. Per via di questa peculiare situazione, l'area euro si trova a convivere con un tasso di interesse reale ancora troppo alto per consentire alla sua economia di allineare il Pil effettivo al (più alto) livello del Pil potenziale. Né può sperare di ridurlo intervenendo sui tassi nominali per via della prossimità al limite inferiore.Tutto ciò spiega perché ora la Bce consideri strategico disporre nel medio termine di un cuscinetto di inflazione (inflation buffer) che le dia il margine d'azione sufficiente per poter tagliare i tassi nominali a fronte di shock negativi senza avvicinarsi troppo al limite inferiore effettivo.