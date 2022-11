La nuova tendenza dell'home design è il giardino d'inverno

Ascolta la versione audio dell'articolo

6' di lettura

Piante medicinali, ficus, wallemia australiana, camellia sinensis dalla Cina, palme, cicadee, bambù gigante e l'amazzonica ninfea Victoria, con foglie fino a due metri e mezzo. Un giardino delle meraviglie, rigoglioso e lussureggiante, fitto di specie tropicali accostate ad erbacee di latitudini più miti. Piante avvicinate per giustapposizione, che danno vita a un intrico che meraviglia e sorprende gli ospiti. Era questa la funzione dei conservatory ottocenteschi, diffusi inizialmente in Francia e Inghilterra: conservare le specie provenienti da tutto il mondo, acclimatare la collezione su‑gestiva scovata negli habitat più remoti. Costruiti in legno di cedro, eredità delle serre diffuse già da secoli in Europa, ma subito votati al ferro – più leggero, resistente, che guarda al Liberty – iniziano negli anni a esercitare una funzione pubblica, su modello del Grand Palais parigino, o a diventare il nuovo perno della casa dove servire il tè e conversare.

Giardini d'inverno, greenhouse, glasshouse, citronnerie, serre bioclimatiche e orangerie sono alcune delle moderne declinazioni di queste strutture, a seconda della funzione che esercitano e dei materiali impiegati. Poco diffuse in Italia, iniziano a farsi conoscere, apprezzate per la loro versatilità. Se abitare gli spazi aperti domestici è diventata una priorità dall'inizio della pandemia, queste soluzioni creano ambienti vivibili tutto l'anno, in grado di prolungare – o anticipare – la bella stagione. Complice un'offerta di arredo in costante evoluzione grazie alle proposte dei maggiori brand del design che, tra nomi di lungo corso e debutti – tra i più attesi c'è quello di Molteni&C, nel 2023 – hanno ormai portato l'outdoor sullo stesso piano dell'indoor.

Tavolo lounge dining Bellagio Outdoor con top in pietra Basaltina e base color Testa di Moro opaco, Gordon Guillaumier per MINOTTI (8.475 €).

Così, oggi, arredare un moderno pavilion o un pergolato significa richiamare quell'antica funzione dei conservatory, rinnovata e declinata: ospitare i propri ospiti in uno spazio delle meraviglie, tra pezzi d'arte e oggetti di design. Come i tavoli Bellagio Outdoor di Minotti, disegnati da Gordon Guillaumier, che si arricchiscono di nuove versioni. Quella lounge dining ha il top in pietra Basaltina sagomata e spazzolata a grana fine e base in acciaio inox verniciato in tre tinte. Il vassoio girevole centrale Lazy Susan, sempre in pietra Basaltina, è il completamento opzionale che ben interpreta la dimensione di convivialità di questi luoghi, dove la tavola ha ancora un ruolo centrale. Luoghi che si caratterizzano per essere mobili, da comporre e ridisporre a seconda del momento o dell'evento che ospitano.

Sgabello Leplì in corde di polipropilene intrecciate a mano, qui nella variante écru, design Kensaku Oshiro per POLTRONA FRAU (da 950 €, iva esclusa).

La linea Leplì di Poltrona Frau, con il design di Kensaku Oshiro, presenta tre pezzi passe-partout, pouf, sgabello e panca: sedute occasionali e facili da spostare, che arricchiscono l'ambiente con accenti scultorei. Lo sgabello a pianta circolare, in particolare, con la sua sottile cintura a sottolinearne il “punto vita”, raccoglie su‑gestioni sartoriali provenienti dalla moda femminile. Il rivestimento è in corde di polipropilene intrecciato a mano, disponibili in tre varianti di colore. Nella seduta si cela un sistema di molleggio in cinghie elastiche, che restituisce morbidezza e plasticità.

Sedia Ottavia in acciaio inox verniciato a forno con polveri epossidiche e intreccio realizzato a mano in corda, design Antonio Citterio

La trasversalità e il comfort sono la cifra di un altro pezzo che compone questo salottino ideale, la seduta Ottavia, firmata da Antonio Citterio per Flexform. Contraddistinta da proporzioni contenute e da un segno chiaro ed essenziale, ha una struttura in acciaio inox verniciato a forno con polveri epossidiche, mentre l'intreccio realizzato a mano è in corda. Una delle sue caratteristiche sono le varianti colore, che moltiplicano gli abbinamenti possibili tra toni naturali e scale di grigi. In questi spazi anche le pavimentazioni hanno un ruolo centrale, capaci di esaltare e diffondere la luce. Le maxi piastrelle effetto cemento della linea Maps di Florim hanno toni neutri anche per questo: le linee pulite e leggere fanno da amplificatore all'armonia dell'ambiente.