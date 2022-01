La nuova Tv: il 2022 parte con le risintonizzazioni dei canali e il finanziamento dei bonus

Ascolta la versione audio dell'articolo

4' di lettura

Riorganizzazione delle frequenze Tv sul digitale terrestre in gran parte delle regioni del Nord Italia. Per continuare a guardare i programmi televisivi sarà dunque necessario risintonizzare i canali Tv. L’anno dell’arrivo definitivo della “nuova Tv” in Italia si apre con un “refarming” e una risintonizzazione degli apparecchi. Operazione, quest’ultima, necessaria a partire da oggi, 3 gennaio 2022, in alcune regioni del Nord e che entro il 2022 riguarderà tutto lo Stivale.

Le tappe delle risintonizzazioni

Dal 3 gennaio fino al 9 marzo saranno interessate alla riorganizzazione delle frequenze Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia (con esclusione della provincia di Mantova) e le province di Piacenza, Trento e Bolzano. Si prosegue, dal 9 febbraio al 14 marzo, con Veneto, provincia di Mantova, Friuli-Venezia Giulia ed Emilia-Romagna.

Loading...

Successivamente sarà la volta delle regioni del Sud e di quelle del Centro: dall’1 marzo al 15 maggio 2022 Sicilia, Calabria, Puglia, Basilicata, Abruzzo, Molise e Marche. Dal 1° maggio al 30 giugno 2022 saranno Liguria, Toscana, Umbria, Lazio e Campania. «La riorganizzazione delle frequenze è già stata avviata in Sardegna il 15 novembre – si legge in una nota di qualche giorno fa del Mise – e si completerà il prossimo 4 gennaio con gli altri canali RAI (Rai 1, Rai 2, Rai 3 TGR Regionale e Rai News)».

Perché si cambia?

Tutto nasce dal passaggio di frequenze dai broadcaster alle telco chiamate a utilizzarle per il 5G. In base a un obbligo europeo gli operatori Tv devono cedere la banda 700 MHz ai gestori di telefonia (operazione nota come refarming). Il passaggio al DVB-T2 si rende necessario in quanto dovrà permettere alle emittenti Tv di continuare a trasmettere la stessa quantità di canali, aumentandone possibilmente risoluzione e qualità, il digitale Tv ora in uso (Dvb-T) per passare a quello di seconda generazione (Dvb-T2). E senza televisori adeguati, o in alternativa decoder ad hoc, gli schermi resteranno bui. Da qui gli incentivi messi in campo dal Mise per il cambio dei televisori a partire dalla legge di bilancio 2018.

Dall’8 marzo il cambio verso la nuova Tv

«L'8 marzo 2022, invece – sottolinea il Mise nella sua nota – le emittenti televisive nazionali provvederanno a dismettere la codifica di trasmissione Mpeg-2 ed attivare in tutto il Paese la codifica Mpeg-4 sullo standard tecnologico DVBT, che consentirà di vedere i programmi in alta qualità solo per chi ha un televisore che supporta questa tecnologia. Fino al 31 dicembre 2022 le emittenti televisive nazionali potranno continuare comunque a trasmettere simultaneamente con entrambe le codifiche, ma sui numeri del telecomando da 1 fino a 9 ci saranno i canali con la nuova codifica».