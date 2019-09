La nuova vita dei Cinque stelle in Europa, dai gilet gialli all’opzione Macron

L’afflusso della delegazione grillina potrebbe servire a fare massa critica nell’Eurocamera, portando a 88 il totale dei seggi e aumentando il potere negoziale della famiglia politica in vista delle trattative che dovranno essere avviate di volta in volta con la maggioranza europeista del Parlamento Ue. In aggiunta, il gruppo andrebbe a espandere la sua influenza anche nel Sud Europa, rimasta senza presidi dopo il flop dei partiti italiani affiliati in occasione del voto del 26 maggio.

L’improbabile (?) alleanza con Macron

Un’altra opzione decollata, anche se solo nei rumors, vorrebbe i Cinque stelle aperti all’ingresso in una famiglia impensabile fino al voto del 23-26 maggio: Renew Europa, la sigla nata dall’accorpamento fra i liberali dell’Alde e i macroniani di En Marche!. Fonti sia dei Cinque stelle che di Renew Europe hanno smentito l’esistenza di qualsiasi negoziato fra i due, aggiungendo che fra i principali responsabili della voce ci sarebbe l’ex premier italiano Matteo Renzi.

Lo scenario di un sodalizio fra i Cinque stelle e il gruppo che rappresenta il partito del presidente francese può suonare straniante, soprattutto se si considerano i trascorsi dell’attuale ministro degli Esteri Luigi Di Maio. L’ex vicepremier era riuscito a innescare una crisi diplomatica fra Roma e Parigi grazie a una visita («istituzionale») a una delegazione di gilet gialli, il movimento nato in Francia contro il caro benzina ed esploso come protesta generalizzata contro la presidenza Macron. Eppure non è la prima volta che i Cinque stelle bussano alla porta dei Liberali, ricevendo qualche interessamento dalla famiglia liberaldemocratica a Bruxelles.

Il capogruppo dell’allora Alde Guy Verhofstadt, lo stesso che ha dato del «burattino» al presidente del Consiglio Conte, si era attirato diverse critiche interne per la sua apertura ai Cinque stelle agli inizi della legislatura 2014-2019. Le trattative erano comunque naufragate sul nascere, sfociando in una divergenza ancora più ampia con la nascita del governo Lega-Cinque stelle. Anche in questo caso, però, il collasso dell’intesa con Salvini potrebbe ammorbidire le posizioni in caso di un dialogo sul breve termine.



Beghin (5S): nessun negoziato in corso

«Al momento non c’è nessun negoziato formale». Tiziana Beghin, eurodeputata Cinque stelle, liquida così le ipotesi di un dialogo avanzato con un qualsiasi gruppo all’Eurocamera. Ma non nega che la fine del primo governo Conte abbia rimesso in gioco la delegazione, rispetto ai no incassati dopo le elezioni di maggio: «La fine dell’alleanza con Salvini - spiega - ha reso l’ipotesi di un’alleanza con il nostro gruppo più “digeribile”, ma al momento nulla è in corso».

Le opzioni considerate sono le stesse che si sono profilate dopo la crisi di governo in Italia. «Il gruppo più vicino potrebbero essere i Verdi, vista la comune sensibilità ambientale - dice Beghini - Ma in teoria siamo aperti a tutti, essendo un gruppo post ideologico». In questo orizzonte, anche i liberali di Macron potrebbero diventare un’opzione realistica. Tra i Cinque stelle e alcune anime di Renew Europe si mantengono divergenze pesanti sulla politica economica, «vista la spinta più liberista di alcune correnti», fa notare Beghin.