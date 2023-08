La “nuova vita” del rione di San Niccolò

Attraversando il Ponte alle Grazie si incontra una prima testimonianza dell’atmosfera che si respira in questo quartiere vivace ed eterogeneo, poco battuto dai visitatori convenzionali e candidato a diventare un fertile “milieu” di vita sociale e culturale. È quella dell’artista bretone (ma ormai fiorentino d'adozione) Clet Abraham, che in uno di questi vicoli (via dell'Olmo) ha una galleria d’arte: la sua statua dell'Uomo Comune campeggia su uno sperone del Ponte alle Grazie e lascia spazio aperto alla fantasia per interpretare il gesto di questa sagoma in metallo e vetroresina che compie un passo verso il vuoto, direttamente sopra l'Arno.

A poche centinaia di metri di distanza dall'opera di Clet, ci si può invece immergere invece nella galleria Rifugio Digitale e nelle sue proposte di arte digitale che pescano dai mondi della fotografia e del cinema, dell'architettura e della letteratura. Uno spazio espositivo unico nel suo genere, ricavato da un ex rifugio antiaereo scavato nel 1943 e trasformato con una sapiente opera di ristrutturazione in un luogo di cultura a disposizione di turisti e residenti. Aperto da aprile 2022, si sviluppa lungo i 33 metri del tunnel con un'installazione fissa composta da 16 monitor ad altissima definizione, dove le opere sono riprodotte e visualizzate anche su richiesta (alcune di queste sono vendute anche sottoforma di Nft). Rifugio Digitale, come lo descrivono i curatori (lo studio Archea Associati e Forma Edizioni) è sinonimo di sperimentazione e di interazione, di esperienze immersive in una struttura ben diversa da una classica galleria d'arte e già diventata una delle icone di un'area (la zona adiacente a via della Fornace) che ha intrapreso una decina di anni fa un importante percorso di riconversione, coinciso guarda caso con l'apertura della nuova sede della Galleria Tornabuoni Arte.