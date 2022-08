La Nyfw cavalca l’onda del mercato Usa e torna ad attrarre nomi stranieri

I punti chiave La New York Fashion Week si tiene dal 9 al 14 settembre

Questa edizione, oltre a un fronte compatto di brand americani, accoglie alcuni internazionali: Fendi, Marni, Puma e Cos

Gli Usa, del resto, stanno registrando performance molto positive come cliente della moda italiana

Tommy Hilfiger, Tory Burch, Tom Ford. E poi Chiara Boni, Fendi, Marni, Puma e Cos. Dopo oltre due anni di eventi sbiaditi on e offline, con i calendari sparigliati brutalmente dalla pandemia e la palla presa al balzo da alcuni brand per dichiarare una sorta di “libera tutti” scegliendo da sé giornate e location delle sfilate, la fashion week di New York torna ben nutrita a “sfidare” le manifestazioni europee.

Il Cfda, seppur privo di un leader dopo l’addio dell’ex presidente Tom Ford (che pur essendosi tirato indietro dalla carica istituzionale rimane a chiudere la kermesse con le sue creazioni), nel 2022 compie 60 anni e ci tiene a festeggiarli come si deve. Lo fa - sempre in collaborazione con Img che produce la fashion week - con un calendario fitto (109 eventi in sei giorni pieni), uno schieramento compatto dei marchi Usa tra conferme e ritorni e alcuni nomi internazionali.

Maison italiane «in trasferta» Usa

Il calendario ufficiale - si tratta di un preliminare, per ora - si apre con Proenza Schouler giovedi 9 settembre. Lo stesso giorno, in chiusura, si terrà la sfilata di Fendi che sbarca a New York per festeggiare i due anni di Kim Jones alla direzione creativa e soprattutto i 25 anni della sua Baguette: la borsa, una vera e propria icona anni Novanta, è stata molto amata negli Usa, forse anche per merito di Carrie Bradshaw-Sarah Jessica Parker (e della costumista Patricia Field). Nella terza stagione di «Sex and The City», infatti, Carrie viene derubata di una Baguette viola rimasta talmente nell’immaginario delle fashion victim da essere rieditata da Fendi nel 2019, vent’anni dopo.

Venerdi 10, invece, saranno in passerella, fisicamente e online, Altuzarra, Prabal Gurung, Jason Wu e, infine, Marni. Che è una new entry nella Grande Mela, in linea con la volontà del direttore creativo Francesco Risso di «andare in tour», così ha detto a Vogue, per andare incontro a chi non può venire a Milano, dove ha sede l’headquarter del brand e dove, tradizionalmente, si sono tenute le sfilate.Tra sabato e mercoledi 14 settembre, con la sfilata finale di Tom Ford, si accenderanno i riflettori sulle collezioni di Tommy Hilfiger (che sfila live a Brooklyn e in contemporanea nel metaverso), Tory Burch, Coach, Michael Kors.

Il ritorno in passerella di Puma

Puma ha annunciato uno show immersivo dal titolo Futrograde, in una location - per ora sconosciuta - di Downtown: il 13 settembre luci, suoni ed effetti digitali (verrà presentato, in concomitanza, un nuovo progetto nel Web3) faranno da sfondo alla presentazione dei prodotti del brand sportivo: le collaborazioni con Dapper Dan, Palomo, AC Milan e Koché; alcune creazioni fw 2022 immediatamente acquistabili dopo lo show; pezzi della collezione ss 2023 per cui, invece, bisognerà attendere qualche mese. «Tornare alla fashion week dopo anni è significativo. Sapevamo di aver bisogno della giusta combinazione di fattori per essere presenti», ha detto Adam Petrick, chief brand officer di Puma.