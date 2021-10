La Pa torna in presenza col green pass: ecco le faq per i dipendenti pubblici

Ascolta la versione audio di questo articolo

La Pubblica amministrazione torna in presenza dal 15 ottobre, giornata nella quale scattano anche i controlli sul green pass. Per rispondere ai dubbi e alle perplessità dei dipendenti arrivano le faq del Dipartimento della Funzione pubblica. Le faq si aggiungono a quelle emanate dal governo. Chi è interessato dall’obbligo, chi è escluso, da quali provvedimenti normativi deriva. Viene anche chiarito che ogni amministrazione pubblica sarà autonoma nelle verifiche e dovrà predisporre tutte le misure di contenimento necessario per evitare contagi. E che gli utenti non sono soggetti a green pass. Le faq saranno aggiornate continuamente sul sito del Dipartimento della Funzione pubblica, di Formez Pa e di Linea Amica. I chiarimenti riguardano anche le sanzioni previste per il personale delle pubbliche amministrazioni che accede ai luoghi di lavoro senza pass e per i datori di lavoro che omettono i controlli previsti. Ecco domande e risposte.

1. Qual è l'atto normativo che ha esteso l'utilizzo del green pass sui luoghi di lavoro?

La necessità della certificazione verde Covid-19 (green pass) per l'accesso ai luoghi di lavoro, pubblici e privati, è stata disciplinata dal decreto-legge 21 settembre 2021, n. 127, recante “Misure urgenti per assicurare lo svolgimento in sicurezza del lavoro pubblico e privato mediante l'estensione dell'ambito applicativo della certificazione verde Covid-19 e il rafforzamento del sistema di screening .

2. Ci sono ulteriori indicazioni da parte del Governo sulle modalità di utilizzo del green pass nelle pubbliche amministrazioni?

Sì. Con Dpcm del 12 ottobre 2021, su proposta del ministro per la Pubblica amministrazione e del ministro della Salute, sono state dettate le “Linee guida in materia di condotta delle pubbliche amministrazioni per l'applicazione della disciplina in materia di obbligo di possesso e di esibizione della certificazione verde Covid-19 da parte del personale”.