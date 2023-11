«La pace arriverà quando avremo uno Stato libero»

Ascolta la versione audio dell'articolo

«Gerico è lontana dalla Striscia di Gaza, ma stiamo vivendo la guerra di riflesso. Si ha paura di uscire, non si può andare a lavorare, non si possono vedere i familiari che vivono in altre città. I check point sono aumentati e si possono incontrare coloni israeliani armati. Molte persone in Cisgiordania, poi, hanno famiglia a Gaza e non ne hanno più notizie». Natali Shaheen, nata nel 1994 a Gerusalemme, è appena tornata in Italia da Gerico, dove era andata per un progetto di Athletes’ Table, associazione che porta lo sport nei territori palestinesi. «È scoppiato tutto all’improvviso e non potevo tornare. Ho perso l’aereo e ho dovuto aspettare giorni per poter arrivare in Giordania e da lì in Italia».

La nuova vita in Italia

In Italia era approdata per due stage nel 2015 e nel 2016 grazie all’associazione Ponti non muri, che si occupa della causa palestinese e lavora nello sport per i ragazzi e in un orfanotrofio. Nel 2018 con una borsa di studio del ministero degli Esteri italiano è arrivata per un dottorato di ricerca a Sassari, nel dipartimento di Scienze umanistiche e sociali. Una volta discussa la tesi, Shaheen è rimasta in Sardegna dove ha lavorato come allenatrice di calcio, ma soprattutto gioca nella squadra F.C. Athena Sassari Calcio a 5. Mentre oggi gioca con Real Sunservice e lavora in ufficio con l’azienda Piscine Arcobaleno.

Lei che in patria è stata la capitana della nazionale di calcio della Palestina e che quest’anno è stata premiata per la sezione “Sport e diritti umani” da Amnesty International Italia «per la sua determinazione e il suo impegno nella difesa dei diritti umani e del diritto allo sport, che dovrebbe essere accessibile a tutti, indipendentemente dalle condizioni economiche, sociali e di genere».



«In un sistema in cui la percezione e il giudizio sul calcio femminile stanno sicuramente cambiando, ma con ancora molti gli ostacoli da superare, Natali Shaheen si fa portavoce di un approccio allo sport privo di discriminazioni - ha commentato Riccardo Cucchi – Con un interessante confronto tra calcio femminile palestinese e italiano, Natali fa luce sulle evidenti difficoltà che le calciatrici devono affrontare quotidianamente; tramite il racconto della sua esperienza personale ha voluto incoraggiare tutte le donne a non smettere mai di credere in loro stesse e non perdere la fiducia».

Nel 2022 Natali Shaheen ha anche pubblicato il libro “Un calcio ai pregiudizi”, basato sulla sua tesi di laurea, che mostra le difficoltà economiche, culturali e politiche che le donne palestinesi devono affrontare per giocare a calcio. Nel libro, Shaheen ha raccolto testimonianze di calciatrici italiane e palestinesi per evidenziare le discriminazioni di genere e i pregiudizi che persistono sul campo e nella vita quotidiana. Ha anche sostenuto vari progetti dell’Associazione Ponti non Muri per creare un ponte tra la Sardegna e la Palestina attraverso la cultura e lo sport. I ricavi del suo libro sono stati donati all’Associazione per finanziare incontri educativi e allenamenti di calcio per ragazze e giovani donne in Palestina e in Sardegna, con l’obiettivo di promuovere il calcio femminile e l’empowerment delle ragazze e delle donne in comunità marginalizzate.