La pace fragile tra governo argentino e creditori: quanto durerà?

Dal punto di vista tecnico, il reprofiling avverrebbe attraverso uno swap tra i vecchi titoli e nuovi titoli con scadenza tra il 2030 ed il 2046, che sarebbero amortising (cioè prevedrebbero di iniziare i rimborsi a rate del capitale molto prima della scadenza) e step-up, cioè a rendimenti crescenti nel tempo. Il servizio del debito dovrebbe riprendere già dal 2021, ma per importi modestissimi (cedole dello 0,125%) e più che altro per dimostrare la buona fede del governo, mentre il primo rimborso amortising del capitale sarebbe proprio per il 2024 (680 milioni). Con il piano di rimborso a regime (circa 2030) i nuovi titoli dovrebbero rendere intorno al 5%.

Un guadagno di almeno 33 miliardi di dollari

Nel complesso il valore nominale del debito resterebbe grosso modo lo stesso, ma la dilazione dei pagamenti consentirebbe un guadagno in termini monetari per il governo argentino di almeno 33 miliardi di dollari. Rispetto al valore dei vecchi titoli, stime verosimili del tasso di recovery basate sui termini dell'accordo oscillano intorno al 55%. Se si guarda alle valutazioni sul mercato secondario, si scopre che questo valore è superiore a quanto pronosticato dagli investitori, che ritenevano più probabile fin dallo scorso settembre un recovery intorno al 40-45%, un valore che infatti è poi stato la prima proposta concreta del governo argentino a giugno 2020. Non sorprende dunque il favore con cui il deal è stato accolto dalle più influenti associazioni di creditori internazionali (Recall, Ad Hoc Group, l'Argentina Creditor Committee e l'Exchange Bondholder Group).

Il blocco dei rimborsi per 4 anni dovrebbe concedere a Fernandez il tempo necessario per riavviare i motori dell'economia in un scenario finalmente post-pandemico. Le più recenti stime sull'andamento del PIL vedono una caduta del -12,5% nel 2020, un dato più grave del previsto per via del lockdown che è risultato tra i più lunghi a livello globale.

Disinnescata per ora la bomba-debito, il vincolo principale per Fernandez resta nell'immediato quantità di riserve in valuta forte liberamente disponibili presso la banca centrale; attualmente le cosiddette riserve nette totali ammontano a 43 miliardi netti, un livello stazionario da diversi mesi dopo il tracollo seguito alla sua vittoria alle elezioni presidenziali di agosto 2019 .

L'imposizione di controlli sui movimenti di capitale ha migliorato solo parzialmente la situazione. A questa cifra bisogna tuttavia sottrarre anche le esigenze di cassa degli enti territoriali, che possono essere rilevanti come nel caso della provincia di Buenos Aires.