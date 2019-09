La pagella dei professionisti? Sugli Isa troppe anomalie in agguato

LA STRUTTURA DEL MODELLO PER I CONTABILI A confronto gli indici, positivi e negativi, contenuti nel condice AK05U (Fonte: Ordine commercialisti di Napoli)

L’Ungdec (Unione nazionale giovani dottori commercialisti) segnala che anche molti studi con contratti annuali a forfait con i clienti stanno incontrando difficoltà. «Da quanto ci riportano - spiega il presidente Daniele Virgillito - dato che nel caso di consulenze a forfait non sono indicati i compensi specifici per i singoli modelli, può capitare che gli Isa segnalino un’anomalia dando un punteggio «1» perché il compenso medio dell’attività di compilazione dei modelli dichiarato è inferiore alla soglia». In questi casi, gli esperti suggeriscono di scorporare dal forfait una quota per il modello redditi e riproporzionare il contratto. Ma l’operazione comporta inevitabilmente del tempo.

Le richieste delle categorie

In realtà molte delle anomalie e difficoltà segnalate possono essere superate attraverso una “forzatura” o correzione manuale dei dati del sistema, anche attraverso singole annotazioni. Ma i problemi e le difficoltà riscontrate su di sé e sui clienti non fanno altro che rafforzare la spinta delle categorie verso una proroga, oppure verso l’introduzione solo in via sperimentale degli Isa per questo primo anno «per evitare - chiosa Moretta - ai professionisti di soccombere davanti a tanti adempimenti».

«I continui aggiornamenti del software anche ad agosto e la necessità di scaricare nuovamente i dati precompilati - ha ricordato nei giorni scorsi il presidente Cndcec, Massimo Miani - dimostrano che il meccanismo degli Isa è ancora lontano dal potersi definire “affidabile”». «Per questo - gli fa eco Postal - insistiamo sulla necessità di rendere i primi Isa facoltativi o almeno di evitare che il Fisco li usi come unico strumento di selezione delle posizioni da verificare».

A favore di una proroga si sono schierati anche gli avvocati di Uncat: «Non neghiamo che gli Isa segnino sicuramente un passo avanti nella compliance dei contribuenti perché li lasciano liberi di decidere se aumentare il proprio punteggio, anche inserendo elementi extracontabili»sottolinea Damascelli «ma il rapido susseguirsi di quattro decreti e numerose circolari rende impossibile svolgere questa attività nei tempi previsti».