La «paghetta» che insegna il risparmio

Qualcosa di piccolo che porta a qualcosa di grande: dalla «paghetta» al risparmio, dalla mancia dei nonni alle scelte di investimento. Ma - ed è la parte più affascinante - parlando in modo semplice, portando esempi, consigli, indirizzi, occasioni di lettura.

Questi sono gli obiettivi dei tre inserti nei quali riproponiamo i contenuti del libro «La paghetta perfetta», scritto da Emanuela Rinaldi, professoressa di Sociologia dei processi culturali e comunicativi all’Università Bicocca. Un libro che scoprirete o ri-scoprirete capitolo per capitolo e del quale, ne siamo certi, apprezzerete la chiarezza e la leggibilità. Si parla di denaro e figli, di bambini , educazione, formazione. Partendo dalla paghetta ma andando molto oltre, per capire quale rapporto abbiamo, tutti quanti, giovani e meno giovani, con il denaro, le questioni economiche, il risparmio.

Nel dialogare con noi sui diversi temi e spunti offerti dal tema della paghetta, Emanuela Rinaldi ha condiviso quella «autorevoleggerezza» che è il tratto distintivo del nostro programma «Due di denari» su Radio 24, ma che si coglie in tutte le iniziative di educazione finanziaria del Sole 24 Ore. Un impegno alla chiarezza che trovate anche nel «Manifesto dell’Educazione finanziaria» presentato al Festival dell’Economia di Trento nel maggio scorso e sottoscritto da studiosi ed economisti. Lo potete leggere nelle pagine successive.

In questi tre inserti ci sono anche un po’ di storia del risparmio e della divulgazione economica, alcuni casi risolti dalle varie rubriche dedicate alle domande di lettori e ascoltatori (L’esperto risponde, La posta del risparmiatore,) e indirizzi di siti utili per togliersi qualche dubbio o ai quali rivolgersi quando sorge un motivo di lamentela con la banca, la posta, il consulente finanziario e non si riesce a risolvere la questione da soli.

Buona lettura e buona estate.