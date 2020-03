La paladina del vino italiano negli Usa: chi resiste sarà più forte Tara Empson distributrice di bottiglie tricolori negli Usa. Ed è sempre in trincea per i «suoi» produttori, contro dazi e pandemia di Laura La Posta

Tara Empson è tra i più influenti distributrori di vino italiano negli Usa

La paladina del vino italiano in America è una 34enne cresciuta fra Stati Uniti e Italia da padre neozelandese e madre italo-americana. Tara Empson è la distributrice del vino italiano di alta qualità. Ed è sulle barricate da mesi, con una forza tranquilla, sempre pronta a fare squadra e a infodere coraggio. Anche durante la crisi da Covid-19.

Promoter instancabile del made in Italy

Pur essendo una millennial sempre in viaggio fra Paesi agli antipodi, una scelta di campo l’ha fatta da anni: essere sempre in prima fila per promuovere l’Italia. Prima è stata una promotrice delle “sue” bottiglie con i buyer d’oltreoceano più in vista: sempre in tour, da uno Stato all'altro, per raccontare e vendere la storia dei nostri vignaioli che stanno salvando il paesaggio più bello del mondo.



Poi è stata in prima linea nel movimento anti-dazi , culminato in una petizione firmata dai più influenti operatori americani del settore. Niente dazi per il vino italiano negli Usa fortunatamente, il mercato più importante, da quasi due miliardi di dollari di esportazioni all’anno.



Infine è arrivato il coronavirus e lei era in piena zona rossa: in Lombardia, dove ha sede la sua società italiana, mentre il team americano faceva degustare a New York a centinaia di wine lovers il vino dei suoi produttori, al Great wines of Italy 2020 del re dei critici James Suckling e alla celebrazione dei Tre bicchieri del Gambero rosso.

Poderi Colla è uno dei produttori distribuiti negli Usa da Empson

La sfida della pandemia in Italia e negli Usa

«Ero a Milano mentre la situazione iniziava ad aggravarsi – conferma Tara Empson – e ho visto il panico e l’incertezza nel mio staff e nelle persone che amo e un intero Paese di famiglie e di lavoratori rischiare il collasso. Poi ho rivissuto lo stesso momento negli Stati Uniti, dove abbiamo dovuto chiedere alle persone di lavorare da casa. È stato un momento di serio dispiacere, ma necessario per prepararsi a una guerra che non vedi. Abbiamo provato a dare una mano ai nostri dipendenti e alle cantine in tutti i modi. In Italia il mercato interno è fermo e molte cantine hanno perso il contatto con i Paesi con cui facevano il business all’estero: clienti storici che non acquistavano più».



Secondo Empson non ci sono modelli di business da seguire né consigli da dare, ma sicuramente bisogna accettare di essere molto più flessibili nell’emergenza. «Abbiamo chiesto alle nostre cantine se fossero disponibili ad applicare scontistiche – racconta - e abbassare le percentuali. Da parte nostra, abbiamo analizzato, Stato per Stato, di quale vino ci fosse più richiesta, puntando sull’online, pur sapendo che ogni Stato negli Usa ha le proprie restrizioni e regolamentazioni per la spedizioni di alcolici. Abbiamo anche provato a fare fronte comune con altri importatori, ma l’evoluzione dell’infezione è stata molto rapida e imprevista. Più di ogni altra cosa bisogna stare forti, sperare, sapendo che ci sarà un nuovo inizio. L’augurio è che si possa tornare a brindare presto, con un pensiero compassionevole per chi ha sofferto o non ce l’ha fatta. Pensiamo a quante avversità ha dovuto sopportare una semplice vite pre-fillossera nel suo corso vitale e a quanto migliori siano i suoi frutti oggi”.

La società, come tutte le altre, ha dovuto fermare i tour di visita dei buyer nelle cantine. Ma li riprenderà appena possibile e c’è da scommettere che Tara Empson si farà in quattro per aiutare i vignaioli che tanto ama. Come sempre.